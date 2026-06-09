Προς την κατεύθυνση του εγκλήματος οδηγούν όλα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση θανάτου της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου.

Μάνα και γιος εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.

Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από χτυπήματα από τις μαχαιριές, φέρει και αμυντικά τραύματα. Εύρημα το οποίο δείχνει πως η γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της πριν τελικά πέσει νεκρή.

Από τα παραπάνω οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.

Ως κύριος ύποπτος για το έγκλημα έχει προσαχθεί και εξετάζεται ένας 65χρονος Ιταλός ο οποίος είναι σύντροφος της 54χρονης. Ο άνδρας αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές μέσω ενός γείτονα, ζητώντας βοήθεια.

Από την έρευνα που έγινε στον χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι μέσα σε μία γλάστρα στην αυλή του σπιτιού. Τα αντικείμενα θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα όπλα του εγκλήματος.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες- «Τα γνώριζα τα παιδιά, αλλά κανείς δεν ξέρει μέσα στο σπίτι τι γίνεται»

Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι περίοικοι στο Λόγγο Αιγίου από το στυγερό, διπλό έγκλημα, με θύματα μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της.

Όπως αναφέρουν, δεν άκουγαν φασαρίες στο σπίτι, ενώ ουδείς, εξ όσων μίλησαν, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε κάποια στιγμή έντασης, την ώρα του εγκλήματος.

Γνώριζαν το ζευγάρι και όπως υποστηρίζουν δεν είχαν κάποιο δείγμα ότι συμβαίνει κάτι, το μόνο που ήξεραν είναι ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας με την καρδιά της και είχε ταξιδέψει για ιατρικούς λόγους μαζί με το σύντροφό της στην Ιταλία, για μία επέμβαση.

Την ίδια στιγμή, το σπίτι στον Λόγγο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις, που νωρίτερα οδήγησαν τον 65χρονο σύντροφο της δολοφονημένης γυναίκας, ο οποίος είναι και ο βασικός ύποπτος, στον χώρο του εγκλήματος για να δώσει κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά αργότερα τον μετέφεραν στην Ασφάλεια για να συνεχίσει την κατάθεσή του.

protothema.gr