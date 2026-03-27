Μέσω ενός νέου ντοκιμαντέρ, η Duffy πρόκειται να μοιραστεί για πρώτη φορά σε βάθος την εμπειρία βιασμού και απαγωγής της, που την ανάγκασε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή.

Η Ουαλή τραγουδίστρια παρά την έντονη φήμη που απέκτησε το 2008 με το ντεμπούτο της Rockferry και τις διακρίσεις που ακολούθησαν σε Brit Awards και Grammy, εξαφανίστηκε το 2011 από τα φώτα της δημοσιότητας. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα αποκάλυψε μέσω των social media, ότι είχε κρατηθεί αιχμάλωτη σε άλλη χώρα και πως είχε βιαστεί.

Στο νέο ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί στο Disney+ πρόκειται να παρουσιαστεί η μοναδική συνέντευξη της Duffy τα τελευταία 15 χρόνια. Το φιλμ μεγάλου μήκους θα μεταφέρει την ιστορία της Duffy, εξετάζοντας την παιδική της ηλικία, την ξαφνική φήμη που απέκτησε, την απαγωγή, τον βιασμό της και όσα συνέβησαν μετά από αυτόν.

Duffy to Speak About Sexual Assault, Kidnapping and Absence From Music for First Time in Disney+ Documentary

Η σκηνοθέτιδα Gill Callan σχολίασε: «Η ζωή της Duffy έχει διαμορφωθεί από την επιτυχία και τη φήμη, αλλά εξίσου από τον πόνο, την αντίσταση και την ακατάβλητη αίσθηση του εαυτού της. Με τραβά η ένταση ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την αυτοπεποίθηση στην ιστορία της και πώς κάποιος μπορεί να επηρεαστεί βαθιά από τις εμπειρίες του, αλλά να βρει μια ισχυρή, εκφραστική φωνή που είναι αναμφισβήτητα δική του».

Η Aimée Anne Duffy μεγάλωσε ανάμεσα στις περιοχές της Ουαλίας, Γκουινέντ και Πεμπρόκσιρ προτού γίνει παγκόσμιο φαινόμενο με το πρώτο της άλμπουμ, που έγινε αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2008. Μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ και την ανακοίνωση ενός τρίτου, εξαφανίστηκε, αφήνοντας τους θαυμαστές και τη μουσική βιομηχανία να αναρωτιούνται για τον λόγο.

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το 2020, η Duffy αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία αργότερα διαγράφηκε, ότι είχε δεχτεί επίθεση. Ένα μήνα αργότερα, δημοσίευσε ένα προσωπικό κείμενο περιγράφοντας πώς της έδωσαν ναρκωτικά σε ένα γεύμα γενεθλίων και την πήγαν σε ξένη χώρα όπου βιάστηκε. Η τετραετής αυτή περιπέτεια τελείωσε μόνο όταν κατάφερε να διαφύγει από τον δράστη, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «κανείς» δεν γνώριζε για την επίθεση και την αιχμαλωσία, η οποία την είχε οδηγήσει σε αυτοκτονικές σκέψεις. «Μετά από αυτό, δεν έβλεπα άνθρωπο, για εβδομάδες έμενα μόνη. Ο βιασμός μου στέρησε τα ανθρώπινα δικαιώματά μου, να ζήσω μια ζωή με αυτονομία από τον φόβο. Έχει ήδη κλέψει το ένα τρίτο της ζωής μου. Αλλά μπορώ να σας πω ότι την τελευταία δεκαετία, στις χιλιάδες μέρες που αφιέρωσα για να ξανανιώσω τον ήλιο στην καρδιά μου, τώρα ο ήλιος λάμπει» είχε πει.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά κάποιοι ελπίζουν ότι σηματοδοτεί την επιστροφή της στον χώρο της μουσικής, πέντε χρόνια αφότου μοιράστηκε δύο τραγούδια. Τον Μάρτιο του 2025, η τραγουδίστρια δημοσίευσε teaser για remix της επιτυχίας της Mercy στο TikTok, στην πρώτη της ανάρτηση στα social media από το 2020.

protothema.gr