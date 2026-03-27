Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκονται ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το Like.com.cy εξασφάλισε αποκλειστικά το προσκλητήριο του γάμου τους, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις λεπτομέρειες της ξεχωριστής ημέρας.

Σύμφωνα με αυτό, το μυστήριο θα τελεστεί στις 30 Απριλίου 2026 στις 4:30 μ.μ., ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση για τους καλεσμένους.

Το προσκλητήριο κινείται σε κομψή και ρομαντική αισθητική, με λευκό φόντο και χρυσά γράμματα, που δίνουν μια αίσθηση πολυτέλειας και κλασικής φινέτσας. Στο επάνω μέρος ξεχωρίζει ένα διακριτικό μονόγραμμα του ζευγαριού μέσα σε διακοσμητικό στεφάνι, ενισχύοντας το elegant ύφος του σχεδιασμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το dress code των καλεσμένων, το οποίο αναγράφει χαρακτηριστικά “Bridgerton vibes”. Το ζευγάρι φαίνεται να εμπνέεται από τη δημοφιλή σειρά εποχής, ζητώντας από τους καλεσμένους να κινηθούν σε ρομαντικό στυλ και απαλούς παστέλ τόνους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει την κομψότητα της εποχής Regency.

