Χαρούμενα νέα από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, που υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους. Η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο κοριτσάκι το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου, στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ — στον ίδιο χώρο που τον Νοέμβριο του 2024 είχε γεννηθεί και ο πρώτος τους γιος, Βασίλης.

Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε ανακοινώσει τον περασμένο Φεβρουάριο ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα αποκτήσουν και άλλο παιδί μέσα από τα social media. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον τραγουδιστή και τον γιο τους. Στο τέλος του κλιπ το παιδί τους φαινόταν να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της μητέρας του.

Δείτε την ανάρτηση του μαιευτήρα-γυναικολόγου Στέφανου Χανδακά:

protothema.gr