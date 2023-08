Το ινδικό διαστημόπλοιο «Chandrayaan-3» προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, ανακοίνωσε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικής Ερευνας (ISRO).

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3



Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.



Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3