Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!



🇬🇷's Miltiadis Tentoglou flies out to a massive 8.52m in his 6th and final attempt of the men's long jump final to win his first #WorldAthleticsChamps long jump gold medal 💪 pic.twitter.com/x27B9b5pZv