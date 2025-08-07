Με κάταγμα στον σπόνδυλο Th9 κατέληξε η προσπάθεια μιας 32χρονης Ρωσίδας, της Μαριάνα Μπαρούτκινα, να συμμετάσχει στο Nicki Minaj stiletto challenge – μια διαδικτυακή πρόκληση που έχει γίνει viral στα social media.

Το challenge βασίζεται σε μια πόζα που είχε κάνει η Νίκι Μινάζ το 2013 στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού της High School. Στο συγκεκριμένο πλάνο, η γνωστή ράπερ ισορροπεί πάνω σε ψηλοτάκουνο παπούτσι (stiletto) με το ένα πόδι, ενώ το άλλο βρίσκεται σε έκταση.

Η Μπαρούτκινα επιχείρησε να μιμηθεί την πόζα πάνω σε πάγκο κουζίνας, μόλις οκτώ εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Κρατώντας στο ένα χέρι κουτί με γάλα σκόνη για βρέφη, έχασε την ισορροπία της και έπεσε με την πλάτη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε το κάταγμα στον θωρακικό σπόνδυλο.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge.



She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.”



Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge.



(mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 6, 2025

Μετά τη δημοσιότητα του περιστατικού, η ίδια η Nicki Minaj ανάρτησε την Τρίτη βίντεο στο οποίο ξεκαθαρίζει πως η πόζα δεν απαιτεί ισορροπία σε ένα πόδι, αλλά πρέπει να γίνεται με τα δύο πόδια στο έδαφος. «Και τα δέκα δάχτυλα στο πάτωμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα δείξει σύντομα τη σωστή εκδοχή της πόζας φορώντας ρούχο που καλύπτει περισσότερα.

