Η ζωή σε συνθήκες μικροβαρύτητας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) απαιτεί ειδικές προσαρμογές ακόμη και για τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το λούσιμο. Οι αστροναύτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τρεχούμενο νερό, καθώς σταγόνες που αιωρούνται μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε συστήματα αερισμού ή ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Η Αμερικανίδα αστροναύτης Νικόλ Έιρς της NASA, που βρίσκεται στον ISS από τον περασμένο Μάρτιο, εξήγησε μέσω βίντεο στα social media τη διαδικασία που ακολουθεί. Για να βρέξει τα μαλλιά της, χρησιμοποιεί μια σακούλα με μονόδρομη βαλβίδα, η οποία της επιτρέπει να ελέγχει με ακρίβεια την ποσότητα νερού. Το στόμιο ακουμπά απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής ώστε να αποφευχθεί η διασπορά σταγονιδίων στον αέρα.

Στη συνέχεια, απελευθερώνει λίγο νερό και στις άκρες των μαλλιών της —τα μακρύτερα από όλους τους αστροναύτες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στον σταθμό— ώστε να είναι αρκετά υγρά για να τα τρίψει με μια μπάρα σαπουνιού. Μετά το ξέπλυμα και το σκούπισμα, προσθέτει μαλακτικό, τα χτενίζει και τα αφήνει να στεγνώσουν φυσικά.

Sunday was hair wash day! pic.twitter.com/NsTlQDQIzb — Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) August 4, 2025

Όπως σχολιάζει η ίδια, το νερό που εξατμίζεται ανακτάται από τα συστήματα ανακύκλωσης του ISS και επαναχρησιμοποιείται, «πιθανότατα για να γίνει ο καφές κάποιου την επόμενη μέρα».

