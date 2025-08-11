Ο πυρηνικός σταθμός Gravelines στη βόρεια Γαλλία έκλεισε μετά την εισβολή σμήνους μεδουσών στους κυλίνδρους φίλτρων που αντλούν νερό ψύξης, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία EDF που τον διαχειρίζεται.

Ο σταθμός στη βόρεια Γαλλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας και ψύχεται από ένα κανάλι που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.

Τέσσερις αντιδραστήρες επηρεάστηκαν από το περιστατικό, το οποίο συνέβη αργά την Κυριακή και οδήγησε στο κλείσιμο ολόκληρου του σταθμού. Οι αντιδραστήρες 2, 3 και 4 σταμάτησαν αυτόματα όταν τα φίλτρα των αντλιοστασίων γέμισαν με ένα «τεράστιο και απρόβλεπτο» σμήνος μεδουσών, ενώ ο αντιδραστήρας 6 σταμάτησε να λειτουργεί λίγο αργότερα, σύμφωνα με την EDF.

Ολόκληρο το πυρηνικό εργοστάσιο, που βρίσκεται στη γαλλική ακτή μεταξύ Καλαί και Δουνκέρκης, αναφέρει ο Guardian, έχει σταματήσει προσωρινά, καθώς οι άλλες δύο μονάδες είναι εκτός λειτουργίας για προγραμματισμένη συντήρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της EDF.

Αρκετά είδη μεδουσών είναι ενδημικά στη Βόρεια Θάλασσα και συχνά παρατηρούνται γύρω από την ακτογραμμή το καλοκαίρι, όταν τα νερά είναι ζεστά.

Το συμβάν δεν επηρέασε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την EDF.

Οι έξι μονάδες του σταθμού παράγουν 900 μεγαβάτ ισχύος η καθεμία, ή 5,4 γιγαβάτ συνολικά.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα τεθεί ξανά σε λειτουργία ο πυρηνικός σταθμός.

