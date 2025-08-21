Συναγερμός έχει σημάνει στην Costa Blanca της Ισπανίας, μετά την εμφάνιση σπάνιων αλλά εξαιρετικά επικίνδυνων θαλάσσιων πλασμάτων, γνωστών ως «μπλε δράκοι» (Glaucus atlanticus). Οι δημοτικές αρχές του Guardamar del Segura, βόρεια της Τουρεβιέχα, αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε παραλιακό μέτωπο 11 χιλιομέτρων, υψώνοντας μαύρες σημαίες για λόγους ασφαλείας.

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ έπειτα από τον εντοπισμό δύο «μπλε δράκων» στην παραλία Vivers. Ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Σάεθ προειδοποίησε τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα πλάσματα, τονίζοντας πως, παρά το μέγεθός τους που δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα: «Παρά το μικρό τους μέγεθος και το εντυπωσιακό τους χρώμα, πρόκειται για είδη που δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια. Αν κάποιος έρθει σε επαφή μαζί τους, πρέπει άμεσα να πλύνει την περιοχή με θαλασσινό νερό και να ζητήσει ιατρική βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προληπτικές ενέργειες των αρχών

Παράλληλα, το δημαρχείο ξεκίνησε προληπτική επιχείρηση εντοπισμού πιθανών άλλων δειγμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Η τοπική αστυνομία και οι ναυαγοσώστες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ περιπολίες ελέγχουν τις παραλίες ώστε να αποτρέψουν λουόμενους από το να εισέλθουν στο νερό. Παρά τα μέτρα, αρκετοί παραθεριστές αγνόησαν τις συστάσεις και κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Ο «μπλε δράκος» – ομορφιά με δηλητήριο

Ο μπλε δράκος της θάλασσας ή Glaucus atlanticus είναι θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας που συχνάζει στην επιφάνεια του ωκεανού, μετακινούμενος με τη βοήθεια ενός ειδικού «αερόσακου» που του προσφέρει πλευστότητα. Παρότι μικροσκοπικός, διαθέτει αγκάθια γεμάτα ισχυρό δηλητήριο που αποκτά αποθηκεύοντας τοξίνες από άλλα επικίνδυνα ζώα, όπως οι μέδουσες.

Η επαφή με τον οργανισμό αυτό μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο και αίσθημα καψίματος στο δέρμα, συνοδευόμενο από ναυτία, εμετό και ζάλη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε παιδιά ή σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι αντιδράσεις αυτές ενδέχεται να αποδειχθούν ακόμη και επικίνδυνες για τη ζωή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται «ο πιο όμορφος δολοφόνος του ωκεανού».

Aviso importante. En las últimas horas han aparecido ejemplares de Dragón Azul (Glaucus atlanticus) en #GuardamarDelSegura (#Alicante). Por seguridad, prohibido el baño en las playas del municipio hasta nueva orden. El contacto con este animal marino es peligroso y doloroso.

Σπάνια εμφάνιση στην Ευρώπη

Οι «μπλε δράκοι» συναντώνται κυρίως σε τροπικά νερά – στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Μοζαμβίκη. Ωστόσο, περιστασιακά εντοπίζονται και σε ευρωπαϊκές ακτές, μεταφερόμενοι από τα θαλάσσια ρεύματα. Η εμφάνισή τους στην Costa Blanca θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο και εξηγεί την αυστηρότητα των μέτρων που λήφθηκαν.

Οι ισπανικές αρχές συνιστούν σε πολίτες και τουρίστες να μην πλησιάζουν τα πλάσματα και να ειδοποιούν άμεσα τους ναυαγοσώστες σε περίπτωση εντοπισμού.

Spanish beachgoers banned from swimming after sightings of poisonous 'blue dragon'

