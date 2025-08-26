Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες στον Νότιο Ωκεανό, καταγράφοντας για πρώτη φορά ζωντανό το σπάνιο καλαμάρι της Ανταρκτικής στο φυσικό του περιβάλλον.

Το καλαμάρι εντοπίστηκε σε βάθος άνω των 2.152 μέτρων από ερευνητές του Schmidt Ocean Institute, που επέβαιναν στο σκάφος R/V Falkor (too). Αν και ο αρχικός στόχος της αποστολής ήταν η εξερεύνηση κοιλότητας βάθους 3.000 μέτρων στο Powell Basin, τα εμπόδια από τον θαλάσσιο πάγο τους ανάγκασαν να χρησιμοποιήσουν το τηλεχειριζόμενο όχημα SuBastian, το οποίο και κατέγραψε το σπάνιο πλάσμα.

Το βίντεο εστάλη στην ειδικό καλαμαριών Κατ Μπόλντσταντ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Όκλαντ, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για το καλαμάρι της Ανταρκτικής. «Απ’ όσο γνωρίζω, είναι το πρώτο βίντεο που δείχνει ζωντανό αυτό το είδος παγκοσμίως», δήλωσε στο National Geographic.

Αν και οι επιστήμονες γνωρίζουν το είδος εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, μέχρι σήμερα όλα τα στοιχεία προέρχονταν από νεκρά δείγματα – είτε από ψαράδικα δίχτυα είτε από το στομάχι άλλων ζώων.

Στα πλάνα φαίνεται το καλαμάρι να απελευθερώνει ένα σύννεφο πρασινωπού μελανιού, πιθανότατα τρομαγμένο από τα φώτα του ROV. Οι ερευνητές το παρακολούθησαν για λίγα λεπτά, κάνοντας πρόχειρες μετρήσεις μεγέθους με λέιζερ, πριν χαθεί στο σκοτάδι του ωκεανού.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα άγκιστρα στα πλοκάμια του χρησιμοποιούνται για να αιχμαλωτίζουν θηράματα, ενώ τα τεράστια μάτια του το βοηθούν να εντοπίζει τα ελάχιστα ίχνη φωτός στα βάθη 1.000 έως 4.000 μέτρων όπου ζει. Όπως εκτιμούν, η καθημερινή του ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας μεταξύ κυνηγιού για τροφή και αποφυγής αρπακτικών.

protothema.gr