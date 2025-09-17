Ένα βίντεο που καταγράφηκε στη Βίγο της Γαλικίας, έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας μια απρόσμενη αλληλεπίδραση μεταξύ διαδηλώτριας και αστυνομικού σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων.

Την ώρα που το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Que Viva A Loita Do Pobo Palestino» («Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού»), μια νεαρή γυναίκα κοίταξε τον αστυνομικό που στεκόταν απέναντί της, του χαμογέλασε και του έκλεισε παιχνιδιάρικα το μάτι. Ο αστυνομικός παρέμεινε στη θέση του, όμως διακρινόταν χαμόγελο πίσω από το κράνος του, ενώ στο τέλος του βίντεο φαίνεται να ανταποδίδει με κάποια φράση που έκανε τη διαδηλώτρια να γελάσει.

👀Una manifestante “coquetea” con un policía durante una protesta propalestina: “Entre guiños y sonrisas, mantuvieron sus posiciones”



Ante los cánticos "Que Viva A Loita Do Pobo Palestino", la mujer lo mira fijamente y le dirige algunas palabras, acompañadas después de un guiño pic.twitter.com/KnMD2WdWDj September 12, 2025

Ρομαντική ερμηνεία και «πράξη αντίστασης»

Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε χιλιάδες likes σε TikTok, Instagram και X, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως ίσως πρόκειται για το «ξεκίνημα ενός έρωτα». Άλλοι ερμήνευσαν τη σκηνή ως συμβολική «πράξη αντίστασης», υποστηρίζοντας ότι η νεαρή γυναίκα θέλησε να δείξει ότι δεν εκφοβίζεται από την αστυνομική παρουσία.

Πολιτικό πλαίσιο

Η Ισπανία έχει ταχθεί τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Στις 28 Μαΐου 2024, η χώρα αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επαίνεσε τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του ποδηλατικού γύρου La Vuelta στη Μαδρίτη, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να συντομεύσουν τη διαδρομή.

Η σκηνή της Βίγο, αν και διαφορετικής φύσης, εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο κλίμα κοινωνικής κινητοποίησης υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης στην Ισπανία.

