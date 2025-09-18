Παλαιοντολόγοι στη Λίμα παρουσίασαν το απολίθωμα ενός προϊστορικού δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών, που ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο στην έρημο Οκουκάχε, περίπου 350 χλμ. νότια της πρωτεύουσας του Περού.

Πρόκειται για σχεδόν πλήρη σκελετό μήκους 3,5 μέτρων του είδους Lomacetus, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν πτυχές της ζωής του. «Έχουμε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, γεγονός το οποίο επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες για ολόκληρο το ζώο: πώς μετακινείτο, πώς κολυμπούσε, τι έτρωγε ή πόσα χρόνια ζούσε», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Μάριο Γκαμάρα στο AFP.

«Είναι ένα είδος δελφινιού που ζούσε πριν από περίπου 12 εκατομμύρια χρόνια», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στο Ινστιτούτο Γεωλογίας, Ορυχείων και Μεταλλουργίας.

Η περιοχή Οκουκάχε θεωρείται πλούσια σε απολιθώματα, όπου έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν «φάλαινες, δελφίνια, καρχαρίες κι άλλα είδη της περιόδου Μειόκαινου», που εκτείνεται από 23 έως 5 εκατ. χρόνια πριν.

