Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του συγκροτήματος heavy metal Gwar στο Riot Fest του Σικάγου, όταν τα μέλη του προχώρησαν σε μια ακραία, αιματοβαμμένη performance. Στη σκηνή, «αποκεφάλισαν» ομοίωμα του Έλον Μασκ και στη συνέχεια «σκότωσαν» κούκλα που αναπαριστούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βίντεο από τη συναυλία φαίνεται η φουσκωτή κούκλα του Μασκ – με γυαλιά ηλίου, καπέλο μπέιζμπολ, μαύρο μπλουζάκι «D.O.G.E.», τζιν και μπουφάν – να «χάνει το κεφάλι της» από μέλος της μπάντας που κρατούσε ψεύτικο σπαθί. Λίγο αργότερα, άλλη κούκλα, αυτή του Τραμπ, εμφανίζεται να «ξεκοιλιάζεται» και να «αιμορραγεί» επί σκηνής.

Saw a friend’s video from Riot Fest—GWAR mock-beheaded Elon Musk on stage. That’s not edgy, it’s grotesque and reckless and normalizes violence against a real person. This is not okay. Riot Fest and GWAR crossed a major line. #RiotFest #GWAR #ElonMusk @RiotFest @gwar @elonmusk @X pic.twitter.com/ngr0GRVbP9 September 20, 2025

«Αυτό δεν είναι προκλητικό, είναι απερίσκεπτο και κανονικοποιεί τη βία εναντίον ενός πραγματικού προσώπου. Το Riot Fest και οι Gwar ξεπέρασαν τα όρια», έγραψε αγανακτισμένος χρήστης του X.

Οι Gwar, που ιδρύθηκαν το 1984 στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, είναι διαβόητοι για τα αιματηρά, θεατρικά σόου τους. Το Riot Fest, ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα μουσικά φεστιβάλ των ΗΠΑ από το 2005, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά το συγκεκριμένο act.

