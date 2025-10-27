Ο Πολ Μπιγιά επανεξελέγη πρόεδρος του Καμερούν για όγδοη συνεχόμενη θητεία, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας. Σε ηλικία 92 ετών, ο Μπιγιά διατηρεί τον τίτλο του γηραιότερου εν ενεργεία αρχηγού κράτους παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου, Clement Atangana, ανακοίνωσε επίσημα το αποτέλεσμα, δηλώνοντας: «Ανακηρύσσεται ως εκλεγμένος πρόεδρος: ο υποψήφιος Μπιγιά Πολ». Η νέα θητεία θα μπορούσε να τον διατηρήσει στην εξουσία μέχρι σχεδόν τα 100 του χρόνια.

Ο Μπιγιά βρίσκεται στην προεδρία του Καμερούν από το 1982 και θεωρείται μία από τις πιο μακροχρόνιες πολιτικές παρουσίες παγκοσμίως.

Ο Μπιγιά, 92 ετών, ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1982 και έκτοτε κατέχει σφιχτά την εξουσία, καταργώντας το όριο της προεδρικής θητείας το 2008 και κερδίζοντας την επανεκλογή του με άνετα ποσοστά. Φέτος, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε προήλθε από τον 79χρονο Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, πρώην εκπρόσωπο της κυβέρνησης και υπουργό Απασχόλησης ο οποίος αποστασιοποιήθηκε νωρίτερα φέτος και οργάνωσε μια εκστρατεία που προσέλκυσε μεγάλα πλήθη και στήριξη από έναν συνασπισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης και ομάδων πολιτών.

