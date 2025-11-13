Στην άκρη του δρόμου γέννησε μητέρα από το Μίσιγκαν με τη βοήθεια ενός νεαρού αστυνομικού και του αδελφού του, που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων και τον καθοδήγησε σε όλη τη διαδικασία.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 2 π.μ. το Σάββατο όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε η μέλλουσα μαμά για υπερβολική ταχύτητα. Στο σημείο έφτασε και ο αστυνομικός Μοχάμεντ Χάτσεμ. Η 45χρονη γυναίκα «ανέπνεε βαριά και πανικοβαλλόταν» και τότε ο νεαρός αστυνομικός παρενέβη και έκρινε ότι χρειαζόταν ιατρική βοήθεια, αποφασίζοντας ότι ο τοκετός θα γινόταν στο όχημα.

Ο Χάτσεμ κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης για βοήθεια καθώς ήταν η πρώτη του εμπειρία με τοκετό και προς έκπληξή του άκουσε τη φωνή του αδελφού του, Τζο, στην άλλη άκρη της γραμμής. «Μπορείτε να φανταστείτε έναν νεαρό αστυνομικό γύρω στα 20 του που δεν είχε ποτέ παιδί, ξαφνικά να πρέπει να ξεγεννήσει ένα μωρό σε ένα πάρκινγκ όταν άκουσε τη φωνή του αδελφού του. Ο Μοχάμεντ είπε ότι αυτό τον ηρέμησε», δήλωσε στο CBS Detroit ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας Κρίστοφερ Ίγκαν.

Ο αδερφός του τον καθοδήγησε κατά τη διάρκεια της γέννας, λέγοντάς του τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να έρθει με ασφάλεια το μωρό στον κόσμο. «Άκου προσεκτικά, θα σου πω ακριβώς τι να κάνεις», είπε ο Τζο Χάτσεμ, σύμφωνα με το ηχητικό της τηλεφωνικής κλήσης. «Βάλε το χέρι σου κάτω από το κεφάλι του μωρού τώρα, και βγαίνει αργά», είπε. «Συνέχισε να σταθεροποιείς, η πυροσβεστική δεν απέχει πολύ».

Ο Χάτσεμ βοήθησε να έρθει με ασφάλεια το κοριτσάκι στον κόσμο και στη συνέχεια κατέφθασε το ασθενοφόρο και οι διασώστες έκοψαν τον ομφάλιο λώρο και ανέλαβαν τα υπόλοιπα.

Βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικός ξεγεννά γυναίκα σε αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου

Ο Ίγκαν επαίνεσε και τα δύο αδέρφια που στήριξαν τη μητέρα, Μαρία, και είχαν μία επιτυχή έκβαση στον τοκετό. «Ήταν τρομοκρατημένη και έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν και είμαστε πολύ περήφανοι για όλη την ομάδα μας», είπε. «Ο φόβος μου ήταν ότι κάτι θα συνέβαινε στην κόρη μου ή σε εμένα», είπε η Μαρία στο WXYZ.

Σημειώνεται ότι όλο το περιστατικό, από τον έλεγχο της τροχαίας μέχρι τη γέννηση, διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά. Ο Χάτσεμ, ο οποίος εργάζεται στην αστυνομία εδώ και τρία χρόνια, απέδωσε τα εύσημα στον αδερφό του.

«Όταν είδα το βίντεο, εντυπωσιάστηκα πολύ. Ο Μοχάμεντ ήταν πολύ ήρεμος, διαχειρίστηκε την κατάσταση. Πήρε οδηγίες από κάποιον που δεν ήταν εκεί. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις», είπε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Ντάριλ Κάμπελ.

iefimerida.gr