Νέο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο του πιλότου.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί ολόκληρη η πορεία του μοιραίου αεροσκάφους, τύπου HAL Tejas, μέχρι τη συντριβή του.

A crystal clear capture of the final moments of Tejas before it crashed at Dubai Air Show. Amazing clarity.

Video credit Instagram: @wltan1791a pic.twitter.com/paXhQNXvla November 22, 2025

Συγκεκριμένα, φαίνεται το μαχητικό να κάνει διάφορους ελιγμούς ενώ κινείται σε χαμηλό σχετικά ύψος. Κάποια στιγμή η ταχύτητά του φαίνεται να κόβεται απότομα με τη «μύτη» του να ανασηκώνεται ξαφνικά και στη συνέχεια να επανέρχεται.

Έπειτα από λίγο κι αφού το αεροσκάφος κάνει μια στροφή, έρχεται η συντριβή καθώς το μαχητικό χάνει απότομα ύψος και συντρίβεται στον χώρο δίπλα στην πίστα του αεροδρομίου.

Το βίντεο κλείνει με το μαχητικό να «εξαφανίζεται» από τις φλόγες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε.

protothema.gr