Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία. Το Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που το αλεξίπτωτο ενός αλεξιπτωτιστή τυλίχθηκε γύρω από το φτερό ενός αεροπλάνου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Άπω Βόρειο Κουίνσλαντ

Το βίντεο δείχνει τη λαβή του εφεδρικού αλεξίπτωτου του αλεξιπτωτιστή να ανοίγει κατά λάθος και να τυλίγεται στο φτερό του αεροπλάνου, αφήνοντάς τον να αιωρείται στο κενό.

Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να απελευθερωθεί και επέζησε του ατυχήματος με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το BBC.

Δείτε το εντυπωσιακό αλλά και τρομακτικό βίντεο: