Η πλατεία κοσμούνταν από εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους περίπου 12 μέτρων, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το δέντρο κατέρρευσε, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα από μεταλλικό σκελετό και λαμπιόνια.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα βίντεο καμερών ασφαλείας που κυκλοφόρησαν ευρέως, ο οδηγός ενός Lada μπήκε στην πλατεία αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα και ξεκίνησε να κάνει αλλεπάλληλους επικίνδυνους ελιγμούς, γνωστούς ως «κολιές». Οι τροχοί έχασαν την πρόσφυση, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε με σφοδρό χτύπημα πάνω στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο κατέρρευσε ολοκληρωτικά.

Οι τοπικές αρχές της Σαριαγκάς στο Καζακστάν επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός συνελήφθη άμεσα και υποβλήθηκε σε ελέγχους για αλκοόλ και άλλες ουσίες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν αποτέλεσμα επίδειξης. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκίνησε ποινική διαδικασία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση υλικών ζημιών και διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας.

