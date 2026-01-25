Η Κίνα δοκιμάζει στους δρόμους της νέα ανθρωπόμορφα ρομπότ-αστυνομικούς με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένους να περιπολούν και να ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε 24ωρη βάση.

Στην πόλη Γουχού της επαρχίας Ανχούι, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να συναντούν στους δρόμους ανθρώπινου μεγέθους ρομπότ, ντυμένα με ανακλαστικά γιλέκα και λευκά καπέλα, τα οποία δίνουν οδηγίες στους περαστικούς. Ένα από αυτά ακούστηκε να συμβουλεύει ποδηλάτη να παραμείνει στη σωστή λωρίδα, προκαλώντας έκπληξη αλλά και περιέργεια στους πολίτες που συχνά σταματούν για φωτογραφίες.

«Νέοι συνάδελφοι» για την αστυνομία

Ο τροχονόμος Τζιανγκ Ζιχάο περιγράφει τα ρομπότ ως πολύτιμη ενίσχυση για το ανθρώπινο προσωπικό. Το μοντέλο Intelligent Police Unit R001 είναι συνδεδεμένο με το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών της πόλης και μπορεί να εκτελεί κινήσεις ρύθμισης της κυκλοφορίας συγχρονισμένες με τις αλλαγές των φαναριών.

Τεχνητή νοημοσύνη σε δράση

Το ρομπότ διαθέτει κάμερες υψηλής ευκρίνειας και σύστημα φωνητικών ανακοινώσεων. Με τη βοήθεια αλγορίθμων εντοπίζει παραβάσεις από πεζούς και ποδηλάτες και εκδίδει άμεσα προειδοποιήσεις. Δεν περιορίζεται σε σταθερά σημεία: μπορεί να μετακινείται αυτόνομα σε προκαθορισμένες τοποθεσίες, να εντοπίζει παράνομα σταθμευμένα οχήματα και να παρακολουθεί την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Εργασία χωρίς παύση

Σύμφωνα με τον Τζιανγκ, τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν αδιάκοπα, μειώνοντας τον φόρτο των αστυνομικών, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το R001 αποτελεί τη νεότερη προσθήκη σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο στόλο ρομποτικών βοηθών που αναπτύσσονται σε κινεζικές πόλεις.

Η Κίνα επεκτείνει τον στόλο των «RoboCop»

Αυτός ο «RoboCop» είναι απλώς η πιο πρόσφατη προσθήκη στον συνεχώς διευρυνόμενο στόλο βοηθών κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα.

Πέρυσι, αρκετές κινεζικές πόλεις άρχισαν να ενσωματώνουν ρομποτικούς αστυνομικούς στην καθημερινή αστυνόμευση. Τον Ιούνιο, η νοτιοδυτική πόλη Τσενγκντού, στην επαρχία Σιτσουάν, ανέπτυξε μια ομάδα ρομπότ-αστυνομικών -συμπεριλαμβανομένων τετράποδων ρομπότ, ρομπότ με τροχούς και ανθρωποειδών ρομπότ- για να περιπολούν στους δρόμους μαζί με κανονικούς αστυνομικούς.

Ανθρωποειδές ρομπότ-τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία στην πόλη Γουχού της Κίνας, 10 Ιανουαρίου 2026 / Φωτογραφία: Wang Yushi/VCG via Getty Images.

Τον Δεκέμβριο, ένα ρομπότ τροχαίας με τεχνητή νοημοσύνη τέθηκε επίσης σε υπηρεσία στη Χανγκζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας να ενσωματώσει την «ενσώματη νοημοσύνη» σε πραγματικές εφαρμογές. Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Ερευνών Ανάπτυξης του Κρατικού Συμβουλίου, η αγορά της συγκεκριμένης τεχνολογίας αναμένεται να φτάσει τα 400 δισ. γιουάν (περίπου 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ) έως το 2030 και να ξεπεράσει το 1 τρισ. γιουάν (περίπου 123 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2035.

«Μαθαίνουν από τον πραγματικό κόσμο»

Ο Ζανγκ Γκουιμπίνγκ, γενικός διευθυντής της AiMOGA Robotics -της εταιρείας που κατασκευάζει το R001-τονίζει ότι η εξέλιξη των ρομπότ απαιτεί συνεχή δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Όπως λέει, τα ρομπότ της εταιρείας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 100 διαφορετικά περιβάλλοντα, από υπηρεσίες υποδοχής μέχρι περιπολίες ασφαλείας και δημόσιες λειτουργίες.

