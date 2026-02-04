Η εκτόξευση της αποστολής Artemis II, που θα μεταφέρει ανθρώπους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, μπορεί να μετατέθηκε χρονικά κατά περίπου έναν μήνα, ωστόσο το μήνυμα παραμένει σαφές: η NASA επιστρέφει, έπειτα από δεκαετίες, σε επανδρωμένες αποστολές πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά.

Αυτά τα ταξίδια χρειάζονται αστροναύτες-εξερευνητές, με σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για να αντέξουν το επικίνδυνο περιβάλλον και την ακραία απομόνωση εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τη Γη που θα είναι δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα όταν στο μέλλον χτιστούν βάσεις στον Άρη.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ, αστροναύτης της NASA, θα είναι ο πιλότος του Artemis II. Ο ίδιος και οι τρεις συνεπιβαίνοντες θα περάσουν 10 ημέρες στο Διάστημα σε μια αποστολή που θα τους φέρει πιο μακριά από κάθε άλλο αστροναύτη στο παρελθόν. Ένα ταξίδι ριψοκίνδυνο, όπως το περιγράφει και στο BBC: «Έχουμε μια δεξαμενή με νερό και όταν το πιούμε θα τελειώσει. Έχουμε τρόφιμα και όταν τα φάμε, θα τελειώσουν. Κανένας δεν θα μας στείλει προμήθειες».

Στο «κονσερβοκούτι» όπου θα ζουν οι αστροναύτες, όλα γίνονται πολύ πιο δύσκολα.

Δεν υπάρχει καθόλου ιδιωτικότητα, όπως λέει: «Πηγαίνεις στον χώρο υγιεινής και κλείνεις την πόρτα, αλλά μόλις ενεργοποιήσεις το μηχάνημα, τους ξυπνάς όλους – είναι το πιο θορυβώδες πράγμα εκτός από τον κινητήρα του διαστημοπλοίου».

Η ζωή των αστροναυτών που θα ζουν στις βάσεις στη Σελήνη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Θα ζουν σε ένα ουράνιο σώμα με νύχτες που θα διαρκούν δύο εβδομάδες, κάτω από ακραίες θερμοκρασίες και δυνητικά μεγάλα επίπεδα ραδιενέργειας.

Ποιος είναι ο καλός αστροναύτης;

Η «δουλειά» του αστροναύτη δεν είναι καθόλου εύκολη και η NASA, αλλά και η ευρωπαϊκή ESA, το γνωρίζουν.

«Δεν αναζητούμε υπερανθρώπους σε έναν τομέα», λέει στο BBC ο Σέρχο Αραούχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος της ομάδας διαστημικής ιατρικής της ESA και εξηγεί ότι η υπηρεσία του αναζητά «κάποιον καλό σε όλους τους τομείς, κάτι που είναι δραματικά πιο δύσκολο να βρεθεί».

Από τη δεκαετία του ‘50, όταν άρχισαν οι προετοιμασίες για τα ταξίδια στο Διάστημα, η NASA είχε στραφεί σε πιλότους δοκιμών, όλοι άνδρες και σε κορυφαία φυσική κατάσταση. Περνούσαν εβδομάδες από εξετάσεων για τα πάντα, από την χωρητικότητα των πνευμόνων ως την… ποιότητα του σπέρματος. Ήταν, στην πραγματικότητα, ανταγωνιστικά alpha males.

Η NASA αναζητούσε το «right stuff», αστροναύτες με το «σωστό μέταλλο», θα λέγαμε, για τις αποστολές της.

Σήμερα δεν χρειάζεται να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, αλλά να πληρούν κάποια κριτήρια. Όχι χρόνιες παθήσεις, για παράδειγμα, όχι άσθμα και αρρυθμίες, όχι αχρωματοψία, αλλά η μυωπία μπορεί να είναι αποδεκτή. Εξάλλου, μια κρίση άσθματος στο Διάστημα ίσως είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Το άλλο που αναζητεί η NASA είναι άνθρωποι με ορισμένες νοητικές ικανότητες και την ψυχολογική καταλληλότητα για αποστολές στο Διάστημα.

Σήμερα έχουμε περάσει από τους ανταγωνιστικούς alpha males αναζητούμε για ανθρώπους που βάζουν την επιτυχία της ομάδας πάνω από τη δική τους.

Ο Σόρενσεν (αριστερά) και ο Αριστοτέλις στην προσομοίωση σεληνιακής βάσης στη Γροιλανδία

Δύο άνθρωποι που το δοκίμασαν αυτή την απομόνωση σε ακραίες συνθήκες, χωρίς να είναι υποψήφιοι αστροναύτες, είναι δύο Δανοί αρχιτέκτονες, ο Σεμπαστιάν Αριστοτέλις και ο Καρλ-Γιόχαν Σόρενσεν. Τον Σεπτέμβριο του 2020 έζησαν για 60 ημέρες στη Γροιλανδία σε μια πρότυπη σεληνιακή κατοικία από ανθρακονήματα.

Κατασκευή ανθεκτική, με ηλιακά πάνελ και σύστημα φωτισμού που προσομοίωνε τη μέρα και τη νύχτα, αποδείχτηκε αρκετά εύκολο να τη συνηθίσουν οι δύο ένοικοι.

Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να αποικήσουμε τη Σελήνη, η προσομοίωση γίνεται σε απομονωμένες περιοχές με ακραίες συνθήκες όπως η Ανταρκτική.

Από τον Φεβρουάριο ως τον Νοέμβριο ο σταθμός θα πρέπει να είναι αυτάρκης σε τρόφιμα, καύσιμα και φροντίδα των ασθενών.

Ο σύντροφος στη βάση πρέπει να αντέχει στην πίεση και το στρες και να αποδίδει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει να μην βαριέται εύκολα, γιατί οι μήνες στη βάση -στην Ανταρκτική ή τη Σελήνη- είναι απελπιστικά πληκτικοί. Για αυτόν τον λόγο οι ιατρικές ομάδες συστήνουν γιόγκα, ζωγραφικοί, ακόμη και παιχνίδια με Lego για να «δουλεύει» το μυαλό.

Πάνω από όλα, δηλαδή, να είναι ευχάριστος άνθρωπος για να είναι η συμβίωση μαζί του κάπως ευχάριστη.

