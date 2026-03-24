Λίγες ημέρες μετά την σοκαριστική απόφαση της CAF (αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου) να ακυρώσει τη νίκη της Σενεγάλης στον επεισοδιακό τελικό του Copa Africa και να ανακηρύξει πρωταθλήτρια ομάδα την Εθνική Μαρόκου, ο προπονητής των «λιονταριών της Τεράνγκα» (το παρατσούκλι της Σενεγάλης) φρόντισε να στείλει διπλό μήνυμα.

Ο Παπέ Τιαό, προπονητής της Εθνικής Σενεγάλης, εδώ και αρκετές ημέρες ταξιδεύει σε όλη τη χώρα με τρόπαιο, αλλά οι δύο τελευταίοι σταθμοί του έκρυβαν πολλά μηνύματα.

Fact-checking #CAN2025



La vidéo montrant Pape Thiaw entouré de militaires est bien réelle… mais mal interprétée.

Elle date du 9 février 2026 à Saint-Louis, dans le cadre du Trophy Tour après le sacre.



❌ Rien à voir avec une supposée “mise à l’abri” récente du trophée.… pic.twitter.com/UB7G53DPe3 March 20, 2026

Λίγες ώρες μετά την απόφαση σκάνδαλο της CAF, ο Τιαό εμφανίστηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση όπου η κούπα έγινε αντικείμενο λατρείας από αξιωματικούς και στρατιώτες ενώ κανείς δεν διέψευσε αλλά και δεν επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που θέλουν το τρόπαιο να φυλάσσεται στην συγκεκριμένη βάση!

Πριν το… tour στη στρατιωτική βάση, το πολύτιμο τρόπαιο είχε βρεθεί σ’ έναν άλλο ιδιαίτερο χώρο και πιο συγκεκριμένα σε ζωολογικό κήπο στο Ντακάρ, όπου ο Σουντιάτα, ένα από τα λιοντάρια, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

A special Teranga moment! 🇸🇳🦁🏆



Senegal head coach Pape Thiaw proudly took the AFCON trophy to the Teranga Lion — a powerful symbol of pride, unity, and champions’ spirit! pic.twitter.com/EUEOcr9lSm February 12, 2026

Η Εθνική Σενεγάλης αποκαλείται και ως τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» με τον Τιαό και τους ιθύνοντες της Ομοσπονδίας να δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχου καμία διάθεση επιστρπφής της κούπας.

protothema.gr