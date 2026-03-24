Ο 142857 θεωρείται ένας… μαγικός αριθμός που έχει γοητεύσει μαθηματικούς και ερασιτέχνες εδώ και αιώνες.

Σύμφωνα με το BBC, όταν τον πολλαπλασιάζεις με τους αριθμούς από το 1 έως το 6, τα ίδια έξι ψηφία εμφανίζονται ξανά και ξανά, αλλά σε διαφορετική σειρά, σαν να περιστρέφονται σε έναν κύκλο.

Κυκλικός αριθμός

Αυτή η μοναδική ιδιότητα τον καθιστά έναν κυκλικό αριθμό. Αν όμως τον πολλαπλασιάσεις με το 7, γίνεται 999999 – αποτέλεσμα της σχέσης του με το 1/7, του οποίου η δεκαδική μορφή επαναλαμβάνεται συνεχώς ως 0,142857142857…

Αυτός ο αριθμός έχει επίσης ενδιαφέρουσες «μαγικές» εφαρμογές: Mπορείς να τον χρησιμοποιήσεις σε απλά αριθμητικά τρικ που εντυπωσιάζουν, και οι ιδιότητές του επιβεβαιώνονται ακόμη κι αν τον τροποποιήσεις ελαφρά, όπως όταν προσθέσεις ένα 9 στη μέση. Ο 142857 ξεχωρίζει γιατί είναι ο πρώτος κυκλικός αριθμός που δεν ξεκινά με μηδέν και ανήκει σε μια ομάδα αριθμών που προέρχονται από πρώτους, οι οποίοι δημιουργούν επαναλαμβανόμενες δεκαδικές ακολουθίες.

Παρότι δεν έχει πρακτικές εφαρμογές στην καθημερινότητα, είναι πολύτιμος για τη θεωρητική αριθμοθεωρία, την κρυπτογραφία και τα μαθηματικά παιχνίδια, προσφέροντας έναν τρόπο να ανακαλύψεις μοτίβα και να εκτιμήσεις την ομορφιά των αριθμών.

