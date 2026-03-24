Bίντεο με επτά σκυλιά σε μια κεντρική λεωφόρο της Κίνας, τα οποία γλίτωσαν το μαγείρεμα, έγιναν viral.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων προσπαθούσαν να αντιληφθούν αν είναι αληθινό, ενώ η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε ότι τα επτά σκυλιά που περπατούσαν κατά μήκος μιας πολυσύχναστης εθνικής οδού στο Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν, εντοπίστηκαν από έναν χρήστη του διαδικτύου με το επώνυμο Λου.

Φέρεται να τα είχαν πάρει κλέφτες που δούλευαν για ένα εργοστάσιο κρέατος σκύλων και προσπάθησαν να τα μεταφέρουν με ένα φορτηγό, ωστόσο, τα επτά σκυλιά δραπέτευσαν από το φορτηγό και επέστρεψαν στο σπίτι τους, διανύοντας 17 χιλιόμετρα σε δύο ημέρες.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Η ομάδα των σκύλων περιελάμβανε ένα γερμανικό ποιμενικό που ήταν τραυματισμένο, ενώ επίσης υπήρχαν κόργκι, γκόλντεν ριτρίβερ, λαμπραντόρ και πεκινέζοι.

«Μοιάζουν με μια ομάδα μικρών αδελφών σε κίνδυνο, που κινούνται μαζί – δεν έχουν καμία σχέση με αδέσποτα σκυλιά», δήλωσε ο Λου στην εφημερίδα Dahe Daily. Ο Λου είπε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τα σκυλιά αρκετές φορές, θέλοντας να τα οδηγήσει σε ασφαλές μέρος, αλλά τα σκυλιά συνέχιζαν να περπατούν και αγνοούσαν τις προσπάθειές του. Ο Λου μοιράστηκε το βίντεο στο Douyin (κινεζικό social media), προτρέποντας τις αρχές να παρέμβουν.

Τα σκυλιά εθεάθησαν να περιπλανιούνται σε κοντινά χωράφια και από άλλους, κατά τη διαδρομή. Καθώς τα βίντεό τους άρχισαν να γίνονται viral στα κινεζικά κοινωνικά μέσα, εθελοντές παρακολούθησαν την πορεία τους και εξασφάλισαν ότι επέστρεψαν ασφαλώς στο σπίτι τους. Η οργάνωση Bitter Coffee Stray Dog Base δήλωσε επίσης ότι τα σκυλιά προέρχονται από το ίδιο χωριό και γνωρίζονται μεταξύ τους, και γι’ αυτό παρέμειναν σε αγέλη για δύο ημέρες καθώς επέστρεφαν στο σπίτι.

Ένας εθελοντής ισχυρίστηκε ότι άτομα που λειτουργούν κατάστημα κρέατος σκύλου είχαν κλέψει τα σκυλιά, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να δραπέτευσαν από ένα φορτηγό, αν και κανένας μάρτυρας δεν είδε την αναχώρησή τους.

Πηγή φωτογραφίας: mp.weixin.qq.com (Κινεζικό Social Media)

Με βάση το χρονοδιάγραμμα των βίντεο που τα δείχνουν να περπατούν πίσω στο σπίτι, πιστεύεται ότι δραπέτευσαν στις 16 Μαρτίου και επέστρεψαν στα αντίστοιχα σπίτια τους στις 18 Μαρτίου. Στις 19 Μαρτίου, ένας εθελοντής ενημέρωσε το Jimu News ότι και τα επτά σκυλιά είχαν επιστρέψει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι προέρχονταν από τρία διαφορετικά νοικοκυριά.

Η βιομηχανία κρέατος σκύλων στην Κίνα

Σύμφωνα με ανάλυση του HumaneWorld, πάνω από 10 εκατομμύρια σκύλοι καταναλώνονται στην Κίνα κάθε χρόνο. Μερικές φορές, κατοικίδια ζώα κλέβονται και στέλνονται στο σφαγείο για να καταναλωθούν.

Ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου κρέατος σκύλων στην Κίνα συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η κλοπή κατοικίδιων ζώων και η αρπαγή αδέσποτων ζώων από τους δρόμους, καθώς και η μεταφορά ζώων πέρα από τα επαρχιακά σύνορα χωρίς τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά εμβολιασμού και υγείας.

Κατά τη μεταφορά τους προς τα σφαγεία, τα σκυλιά στοιβάζονται σε συρμάτινα κλουβιά και μεταφέρονται για ώρες ή ημέρες, με πολλά από αυτά να υποφέρουν από αφυδάτωση, τραυματισμούς, ασφυξία και θερμοπληξία, ενώ μερικά πεθαίνουν ακόμη και πριν φτάσουν στον προορισμό τους.

Αν και η κλίμακα αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων είναι τεράστια, η κατανάλωση κρέατος σκύλου δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην Κίνα. Η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν το καταναλώνει, και από όσους το κάνουν, πολλοί το έχουν δοκιμάσει μόνο μία ή δύο φορές στη ζωή τους.

Η κατανάλωση κρέατος σκύλου συμβαίνει κυρίως σε στη Νότια και τη Βορειοανατολική Κίνα, αν και σκύλοι μεταφέρονται από όλη τη χώρα για το εμπόριο.

