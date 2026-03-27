Ένα σπάνιο βίντεο καταγράφει τη γέννα φάλαινας φυσητήρα, προσφέροντας στους επιστήμονες μοναδικές εικόνες της συμπεριφοράς αυτών των θαλάσσιων θηλαστικών.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Associated Press, το οποίο τραβήχτηκε το 2023, δείχνει θηλυκές φάλαινες από δύο διαφορετικές οικογενειακές ομάδες να συνεργάζονται στενά, υποστηρίζοντας τη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού και βοηθώντας το νεογέννητο να φτάσει στην επιφάνεια για την πρώτη του αναπνοή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο επίπεδο συντονισμού στο ζωικό βασίλειο, το οποίο παρατηρείται κυρίως σε πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως οι πίθηκοι και οι άνθρωποι.

Η διαδικασία της γέννας διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ για αρκετές ώρες μετά, οι φάλαινες παρέμεναν κοντά στο μικρό, κρατώντας το πάνω από το νερό μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει μόνο του.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν επίσης διαφορετικούς ήχους επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της γέννας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι φάλαινες συγχρονίζονταν μεταξύ τους για να βοηθήσουν τη μητέρα και το νεογέννητο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι φυσητήρες ζουν σε δεμένες κοινωνίες, όπου τα θηλυκά διατηρούν ισχυρούς δεσμούς και συνεργάζονται για την προστασία των μικρών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τέτοιες ανακαλύψεις μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής ζωής και της επικοινωνίας των φαλαινών, αποκαλύπτοντας πτυχές της συμπεριφοράς τους που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες.

