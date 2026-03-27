Ασυνήθιστες ουρές σχηματίζονται το τελευταίο διάστημα σε δρόμους της Κωνσταντινούπολης, όχι για κάποιο μνημείο ή αξιοθέατο, αλλά για έναν πλανόδιο πωλητή που έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο «αξιοθέατο» της πόλης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ένας νεαρός καστανάς, ο οποίος πουλά ψητά κάστανα, καλαμπόκια και σιμίτ, το παραδοσιακό σουσαμένιο κουλούρι της Τουρκίας.

Πρόκειται για τον 25χρονο Alper Tellem, που χωρίς να το επιδιώξει έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς τόσο για τουρίστες όσο και για κατοίκους της πόλης. Ο ίδιος έχει γίνει παράλληλα διάσημος και στα social media με πάνω από 720.000 ακόλουθους στο Instagram και 515.000 ακόλουθους στο TikTok.

Ο νεαρός εργάζεται σε κεντρικό σημείο στο Καράκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου, όπου εδώ και περίπου οκτώ χρόνια διατηρεί τον οικογενειακό πάγκο μαζί με τον αδελφό του.

Ο Alper κατάγεται από το Ντογουμπαγιαζίτ της επαρχίας Άγρι, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, και τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει viral στα social media. Η ανατροπή στη ζωή του ήρθε όταν η influencer Karolina Geits τον εντόπισε, δημοσίευσε στο TikTok βίντεο στο οποίο αγοράζει καλαμπόκι από τον ίδιο και φωτογραφίζεται μαζί του.

Το συγκεκριμένο βίντεο εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, γεγονός που εκτόξευσε τη δημοτικότητά του μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Από τότε, πλήθος επισκεπτών – ανάμεσά τους και Έλληνες – κατευθύνεται στο σημείο όχι μόνο για να αγοράσει τα προϊόντα του, αλλά και για να βγάλει φωτογραφία μαζί του και να τη δημοσιεύσει στα social media.

Πλέον και σύμφωνα με τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέχονται ότι επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη για να δουν από κοντά τον Alper και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι θα μπορούσε να αναδειχθεί ακόμη και σε «Πρέσβη Τουρισμού της Τουρκίας», ενώ άλλοι εκτιμούν ότι του ταιριάζει περισσότερο μια καριέρα στον χώρο της μόδας ή της τηλεόρασης. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από κινηματογραφικές παραγωγές και πρακτορεία μοντέλων, τόσο εντός όσο και εκτός Τουρκίας.

Παρά τη δημοσιότητα, ο Alper επιλέγει να παραμένει χαμηλών τόνων και συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του, χωρίς να αλλάζει τις συνήθειές του. Αν και πλέον χαρακτηρίζεται ως ο «πιο διάσημος πλανόδιος πωλητής στον κόσμο», εξακολουθεί να βρίσκεται καθημερινά πίσω από τον πάγκο του, εξυπηρετώντας με χαμόγελο όσους τον πλησιάζουν.

