Δώδεκα τόνοι σοκολάτας KitKat κλάπηκαν σε μια ληστεία, με τη Nestlé να επιβεβαιώνει τη ληστεία την Κυριακή.

Σε επίσημη δήλωση, η εταιρεία εξήγησε ότι ακριβώς 413.793 μπάρες σοκολάτας κλάπηκαν ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν από εργοστάσιο στην κεντρική Ιταλία προς τον τελικό τους προορισμό στην Πολωνία.

«Πάντα ενθαρρύναμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με την KitKat», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αναφερόμενος στο σλόγκαν της γνωστής σοκολάτας. «Αλλά φαίνεται ότι οι κλέφτες πήραν το μήνυμα πολύ κυριολεκτικά και έκαναν ένα διάλειμμα με περισσότερους από 12 τόνους της σοκολάτας μας». «Παρότι αναγνωρίζουμε το εξαιρετικό γούστο των εγκληματιών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Με ολοένα πιο εξελιγμένα σχέδια να εφαρμόζονται σε τακτική βάση, έχουμε επιλέξει να δημοσιοποιήσουμε τη δική μας εμπειρία με την ελπίδα ότι αυτό θα ευαισθητοποιήσει σχετικά με μια ολοένα και πιο κοινή εγκληματική τάση. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διερεύνηση της υπόθεσης», αναφέρει η επίσημη δήλωση, προσθέτοντας: «Τα καλά νέα: δεν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια των καταναλωτών και η προσφορά δεν επηρεάζεται».

Πλήθος τα σχόλια στο Διαδίκτυο για τη ληστεία με τις σοκολάτες KitKat

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση ​​της ληστείας έχει γίνει viral στο Διαδίκτυο, με πολλούς να αστειεύονται και να κάνουν αναφορές σε ταινίες από το Scarface μέχρι το Breaking Bad.

Regarding recent press coverage — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

kitkat is the new currency March 29, 2026

Someone tell KitKat we have a prime suspect

— Youyou (@youyoubax) March 29, 2026

America: at war

The Middle East: at war

Asia: at war

Africa: at war



Europe: March 30, 2026

It’s not about the chocolate, it’s about sending a message.

Nobody gets a break. — Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) March 29, 2026

— Narodowy Front Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu (@FrontCnot) March 29, 2026

