Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κρήτη μια σκυλίτσα. Το ζώο διένυσε περίπου ένα χιλιόμετρο αναζητώντας βοήθεια, προκειμένου να σώσει το κουτάβι του που κινδύνευε να πνιγεί σε λιμνοδεξαμενή της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε καθώς πολίτης κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε αγροτικό δρόμο.

Ξαφνικά είδε μια σκυλίτσα να ανεβαίνει στο καπό του οχήματός του, σε μια απρόσμενη κίνηση που τον αιφνιδίασε. Το ζώο αρνούνταν να απομακρυνθεί, σαν να προσπαθούσε να του τραβήξει την προσοχή και να του μεταδώσει ένα επείγον μήνυμα.

Όταν τελικά κατέβηκε από το καπό, άρχισε να κατευθύνεται προς έναν χωματόδρομο που οδηγούσε σε λιμνοδεξαμενή του χωριού. Καθ’ όλη τη διαδρομή, η σκυλίτσα σταματούσε συχνά και κοιτούσε πίσω, σαν να επιβεβαίωνε ότι ο οδηγός την ακολουθούσε.

Φτάνοντας στο σημείο, ο οδηγός αντίκρισε ένα κουτάβι να παλεύει να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού. Χωρίς να χάσει χρόνο, χρησιμοποίησε και μια βέργα κατάφερε να το τραβήξει έξω, βάζοντας τέλος σε μια περιπέτεια που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.

