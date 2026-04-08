Σε ελεγχόμενες εκρήξεις πάγου στον ποταμό Αμούρ, στα σύνορα με τη Ρωσία, προχώρησαν οι αρχές της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ στην Κίνα, στο πλαίσιο των ετήσιων μέτρων πρόληψης πλημμυρών, με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία επικίνδυνων φραγμών κατά την περίοδο της απόψυξης, αλλά και να καταστεί εφικτή η πλοήγηση στον ποταμό.

China is accelerating the arrival of spring and the start of river navigation on the Amur River bordering Russia, by blowing up 11 kilometers of thick ice. pic.twitter.com/pFoPnq9sa3 April 8, 2026

Η επιχείρηση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης στη χώρα, πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του ποταμού μήκους άνω των 11 χιλιομέτρων, όπου ειδικοί προχώρησαν στη διάνοιξη 860 οπών στον πάγο και στην τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, με σκοπό τη διάσπασή του σε μικρότερα τμήματα.

Οι ελεγχόμενες εκρήξεις προκάλεσαν τη θραύση του χοντρού στρώματος πάγου, με μεγάλα κομμάτια να εκτινάσσονται πάνω από την επιφάνεια του ποταμού, συνοδευόμενα από στήλες νερού.

Authorities in Heilongjiang Province carried out controlled ice explosions on the Amur River as part of annual flood‑prevention measures, aimed at preventing dangerous blockages during the thaw.



Οι αρχές εφαρμόζουν κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη πρακτική, προκειμένου να αποτρέψουν τη δημιουργία συσσωρεύσεων πάγου που μπορούν να εμποδίσουν τη ροή των υδάτων και να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών σε κατοικημένες περιοχές κατά την άνοδο της θερμοκρασίας.

