Τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Κίνα εκτινάσσονται και πλέον έχει δημιουργηθεί μία νέα μόδα: οι «φυλακές για παχύσαρκους». Πρόκειται για κέντρα στρατιωτικού τύπου που έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη απώλεια βάρους μέσω αυστηρών διατροφικών προγραμμάτων, συνεχούς γυμναστικής και 24ωρης επιτήρησης που εμποδίζει τους συμμετέχοντες να… φάνε κρυφά.

Στην Κίνα ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών έχει τετραπλασιαστεί από το 2000 και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι περισσότεροι από τους μισούς Κινέζους ενήλικες είναι υπέρβαροι. Οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι το 65% των ενηλίκων στην Κίνα ενδέχεται να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι έως το 2030. Στα πλαίσια της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, τα τελευταία χρόνια στην Κίνα υπήρξε ανάπτυξη σε όλη τη χώρα εγκαταστάσεων που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους μέσα σε ένα μήνα.

Οι συμμετέχοντες εγγράφονται οικειοθελώς -συνήθως για διαμονή ενός μήνα- αλλά μόλις μπουν μέσα, η αποχώρηση δεν είναι εύκολη. Οι εγκαταστάσεις είναι περιφραγμένες, με ατσάλινες πύλες και ακόμη και ηλεκτροφόρα καλώδια για να αποθαρρύνουν τις αποχωρήσεις, ενώ οι έξοδοι φυλάσσονται από προσωπικό ασφαλείας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με την New York Post.

Υπάρχουν προγράμματα διάρκειας δύο εβδομάδων, αλλά οι προπονητές ενθαρρύνουν την εγγραφή για το πλήρες πρόγραμμα των 28 ημερών, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα, πολλά προγράμματα είναι ανοιχτά σε αλλοδαπούς και η γνώση των μανδαρίνικων ή καντονέζικων δεν είναι προαπαιτούμενη.

Η «φυλακή για παχύσαρκους» με 513 ευρώ το μήνα

Η TL Huang από την Αυστραλία, γνωστή στα social media ως «Egg Eats», έδειξε πως είναι η ζωή πίσω από το περιφραγμένο συγκρότημα για παχύσαρκους. Η νεαρή κατέγραψε το εντατικό καθημερινό της πρόγραμμα, από το ξύπνημα στις 7:30 π.μ. και τη ζύγιση μέχρι τις ώρες προπόνησης με spinning και πυγμαχία. Μέχρι την έβδομη μέρα, είπε ότι είχε χάσει 2,25 κιλά, και μέχρι την 14η μέρα τέσσερα.

Πλήρωσε 513 ευρώ για το πρόγραμμα ενός μήνα με όλα τα έξοδα, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις ώρες άσκησης την ημέρα σε 19 μαθήματα την εβδομάδα ή 72 μαθήματα συνολικά. Οι συμμετέχοντας ανέβαιναν στη ζυγαριά δύο φορές την ημέρα: το πρωί και στις 19:30.

Τα γεύματα δίνονταν σε μερίδες που σερβίρονταν σε μεταλλικούς δίσκους. Η Egg Eats δημοσίευσε ένα βίντεο από το πρωινό της στο οποίο φαίνεται πως της έδωσαν βραστά αυγά και λαχανικά ενώ το μεσημέρι και το βράδυ τα γεύματα ήταν με λαχανικά, κρέας και ρύζι. Τα γεύματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιάζουν την καθημερινή κινέζικη διατροφή, έτσι ώστε όταν οι συμμετέχοντες βγουν από το πρόγραμμα να μην καταφύγουν σε υπερβολική κατανάλωση τροφής. Ταυτόχρονα επιτρέπεται η δεύτερη μερίδα, αλλά απαγορεύεται το τσιμπολόγημα.

Οι προπονητές πραγματοποιούν τακτικά ελέγχους στα δωμάτια, κατάσχοντας κρυμμένα τρόφιμα ή, όπως τα αποκαλεί η «Egg Eats», «λαθραίους υδατάνθρακες», και εκδίδοντας προειδοποιήσεις σε όσους παραβαίνουν τους κανόνες. Τα δωμάτια των κοιτώνων φιλοξενούν έως και πέντε άτομα και διαθέτουν κοινόχρηστα μπάνια, πλυντήρια ρούχων σε εξωτερικό χώρο, ατομικά γραφεία και βασικό χώρο αποθήκευσης. Τις Κυριακές, οι συμμετέχοντες έχουν διάλειμμα, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν το βραδινό μάθημα spinning. Παρά το αυστηρό καθεστώς, η νεαρή λέει ότι δεν μετανιώνει που εγγράφηκε και ότι έχει κάνει πολλούς φίλους κατά τη διάρκεια της διαμονής της.

Σε συνέντευξή της στο abc.net.au η TL Huang είπε πως ταξίδευε στην Ασία αφότου παραιτήθηκε από τη δουλειά της στην Αυστραλία όταν η μητέρα της, της μίλησε για τις κατασκηνώσεις απώλειας βάρους. «Σκέφτηκα, γιατί να μην το δοκιμάσω και να χάσω κι εγώ λίγο βάρος;», δήλωσε.

Αφού εντάχθηκε σε μια ομάδα στο WeChat που διαχειριζόταν το κέντρο και απάντησε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους της για απώλεια βάρους, στάλθηκε ένα αυτοκίνητο για να την μεταφέρει στις εγκαταστάσεις. Εκεί υπέγραψε ένα συμβόλαιο με το οποίο αποδέχτηκε τους κανόνες: απαγόρευση εισαγωγής φαγητού από έξω, υποχρεωτική συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα γυμναστικής και απαγόρευση εξόδου χωρίς άδεια.

«Για μένα, ως ξένη, ήταν αρκετά αποθαρρυντικό. Ήταν μια κάπως τρομακτική εμπειρία, επειδή δεν ήμουν σίγουρη αν πήγαινα σε ένα πραγματικό στρατόπεδο», είπε. «Υπήρχε μια κοπέλα στην ομάδα μου, είχε χάσει 30 κιλά. Νομίζω ότι ήταν εκεί για περίπου τέσσερις μήνες. Ήταν τρελό», συμπλήρωσε.

Η «Egg Eats» δημοσίευσε και βίντεο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 28 ημερών: Ξεκίνησε με βάρος 85,6 κιλά και έφτασε στα 79,6.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα ανακάλυψε πως το δυσκολότερο ήταν να επιστρέψει σπίτι αφού «το σώμα μου δεν ξέρει πια πώς είναι να τρώει κανείς κανονικά».

Η ίδια δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο στο οποίο δείχνει την τριχόπτωση: «Η απώλεια βάρους μπορεί να προκαλέσει γρήγορα προσωρινή τριχόπτωση. Συνήθως πρόκειται για τριχόπτωση που σχετίζεται με το άγχος και εμφανίζεται 6-12 εβδομάδες μετά από γρήγορη απώλεια βάρους, θερμιδικό έλλειμμα, ασθένεια, έντονο άγχος ή ορμονικές διαταραχές. Συνήθως είναι προσωρινό, αλλά αν συνεχιστεί, θα κάνω εξετάσεις αίματος».

Θάνατος influencer το 2023

Το 2023, η 21χρονη influencer Cuihua πέθανε αφού συμμετείχε σε ένα από τα προγράμματα στη βόρεια Κίνα, σε μια προσπάθεια να μειώσει το σωματικό της βάρος κατά το ήμισυ. Η Cuihua Zhou, ζύγιζε 156 κιλά και μοιραζόταν την πορεία της προς την απώλεια βάρους στο Douyin εμπνέοντας τους ακόλουθούς της πριν από τον ξαφνικό θάνατό της. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα σε διαφορετικές πόλεις, χάνοντας περισσότερα από 27 κιλά σε δύο μήνες.

H 21χρονη Cuihua

Επικίνδυνα προγράμματα

Ο αναπληρωτής καθηγητής Παν Γουάνγκ από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τις δίαιτες και τα προγράμματα άσκησης που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. «Η βιομηχανία της ομορφιάς βρίσκεται σε άνθηση και η έννοια της λεπτότητας έχει καταστεί ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου. Επιχειρήσεις όπως τα κατασκηνωτικά προγράμματα απώλειας βάρους επωφελούνται από αυτό», δήλωσε ο Δρ Γουάνγκ.