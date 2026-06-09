Εντυπωσιακές εικόνες Νότιου Σέλας από το διάστημα κάνουν τον γύρο του κόσμου, αφού η αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ κατέγραψε το σπάνιο φαινόμενο από το διαστημικό σκάφος SpaceX Dragon. Τα μαγευτικά πλάνα αποτυπώνουν λαμπερές λωρίδες χρωμάτων να κυματίζουν στην ατμόσφαιρα, αποτέλεσμα μιας πρόσφατης ισχυρής ηλιακής έκρηξης.

There is a lot going on right now on the @Space_Station, but fortunately we are all safe and witnessed a spectacular southern aurora show yesterday thanks to a recent solar event. pic.twitter.com/25XaoMw2Rk June 6, 2026

«Χθες απολαύσαμε ένα εντυπωσιακό θέαμα»

«Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πολλά πράγματα στον διαστημικό σταθμό», έγραψε η Μέιρ και συνέχισε «αλλά ευτυχώς είμαστε όλοι καλά και χθες απολαύσαμε ένα εντυπωσιακό θέαμα νότιου σέλας, χάρη σε ένα πρόσφατο ηλιακό φαινόμενο».

Το Νότιο Σέλας είναι εξίσου συνηθισμένο με το Βόρειο Σέλας και εμφανίζεται τακτικά πάνω από την Ανταρκτική, αλλά σχετικά λίγοι άνθρωποι ζουν σε γεωγραφικά πλάτη κοντά στον Νότιο Πόλο, οπότε δεν είναι τόσο γνωστό όσο το αντίστοιχο του Βορρά, ώστε να το δει κάποιος και πόσο μάλλον να το καταγράψει.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο από το διάστημα

Αυτά τα φώτα εμφανίζονται κοντά στους πόλους επειδή το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο προς αυτές τις περιοχές, όπου συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν λαμπερά κύματα χρωμάτων.

🌌 Astronauts captured a rare aurora that appeared to dance across the sky



Normally, the patterns of the Northern Lights change relatively slowly. But a recent powerful solar eruption caused the glowing ribbons to twist, ripple, and move chaotically through the atmosphere.



The… pic.twitter.com/LVJGhxXTqU — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

Μια πρόσφατη ισχυρή ηλιακή έκρηξη προκάλεσε τις λαμπερές λωρίδες να στριφογυρίζουν, να κυματίζουν και να κινούνται χαοτικά μέσα στην ατμόσφαιρα.

Το εντυπωσιακό βίντεο τραβήχτηκε από το εσωτερικό του διαστημικού σκάφους Crew Dragon.

iefimerida.gr