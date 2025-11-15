Η Μαρίνα Σπανού φιλοξενήθηκε στο podcast του like.com.cy, «Winter@LIKE» με τον Χαράλαμπο Χειμώνα. Η 22χρονη τραγουδίστρια που μετρά περισσότερα από τριάντα εκατομύρια streams στο Spotify με τα τραγούδια της, όπως «Ταξίδι», «Ικαρία» και «Carte Postale», μίλησε για τις σπουδές της στην υποκριτική, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε δεδομένου ότι η Κύπρια μαμά της και σπουδαία μουσικός είναι καθηγήτρια στο Εθνικό Θέατρο στο οποίο και φοίτησε, αλλά και για την αναγνωρισημότητα του ηθοποιού μπαμπά της, Χρήστου Σπανού.

Διαβάστε περισσότερα στο LIKE