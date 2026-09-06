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Να το δεχθούμε, να πάει πάσα κακό: Η διαδικασία που επέλεξε ο ΔΗΣΥ για να διαλέξουν τα μέλη του ποιο στέλεχός τους θα είναι ο υποψήφιος για τις προεδρικές του 2028 μοιάζει δημοκρατικότατη.

Αλλά, αν ανήκα οργανικά σε κάποιο κόμμα, δεν θα ήθελα το κόμμα μου να έχει αυτή τη διαδικασία. Ως απλό μέλος της μάζας, δεν εμπιστεύομαι τις μάζες. Ποιες μάζες να εμπιστευτείς; Αυτές που έβγαλαν εκείνον τον τύπο στον ΣΥΡΙΖΑ με λίγα ευρώ για εγγραφή;

Αν συμφωνούμε όλοι πως είναι δημοκρατική διαδικασία, δεν νομιμοποιείται κανένας να χρεώνει στον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον Γιώργο Παμπορίδη -ή οποιονδήποτε άλλο ήθελε ενδιαφερθεί- τάσεις διάσπασης του κόμματος.

Αν η Αννίτα Δημητρίου επικαλείται κάθε τρις και λίγο την ενότητα του κόμματος, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της πως δεν πρέπει κανένας άλλος να υποβάλει υποψηφιότητα για το χρίσμα του Συναγερμικού υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, μάλλον θα πρέπει να της πει κάποιος ότι αυτές οι εξυπνάδες -κουτοπονηριές με έφεση στην ανοησία είναι- δεν περνάνε εν έτει 2026. Όποιον/όποιους κι αν νομίζει ότι έχει στο πλευρό της.

Ο ΔΗΣΥ -ηγεσία, στελέχη, ακόλουθοι- καλείται να αποδείξει στην πράξη την προσήλωσή του στις δημοκρατικές διαδικασίες. Το χρωστάνε και στην ιστορία, εδώ που τα λέμε. Διευκολύνοντας τον Αβέρωφ και τον Παμπορίδη και όποιον άλλο να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις την ψήφο των μελών του κόμματος. Χωρίς η κ. Δημητρίου να είναι ενεργός πρόεδρος του ΔΗΣΥ, προσωρινά.

Αν ήμουν μέλος του ΔΗΣΥ θα απαιτούσα, όμως, πριν ξεκινήσει η εσωκομματική διαδικασία να δεσμευτούν όλοι πως ό,τι και αν βγάλει η «ττενέκκα», όλα τα στελέχη, όλοι οι υποψήφιοι, όλα τα μέλη θα στηρίξουν τον Συναγερμικό νικητή για τις προεδρικές. Λέγεται και δημοκρατικός συγκεντρωτισμός ή -απλά- στοιχειώδης σοβαρότητα. Διαφορετικά, θα παραμείνει το κόμμα ένα καφενείο ευκαιριακής συνεύρεσης αλλοπρόσαλλων συμφεροντολόγων.

Και κάτι άλλο: Κάποιοι στον ΔΗΣΥ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν πως η εκλογική δύναμη που καπάρωσαν στις βουλευτικές αποτελείται σε σημαντικό ποσοστό από Συναγερμικούς που ψήφισαν το ’23 Χριστοδουλίδη και θα τον ξαναψηφίσουν το ’28. Αλλά και από άλλους Συναγερμικούς, που στήριξαν το ’23 τον πρόεδρο του κόμματος και σήμερα δεν αντιλαμβάνονται -μάλλον κανένας δεξιός στην Κύπρο δεν αντιλαμβάνεται- γιατί να μην τον ψηφίσουν το ’28. Δεν ξέρουν τα πλάσματα πού διαφωνούν με τον Χριστοδουλίδη και διερωτούνται στα πηγαδάκια.

Η στήλη αυτή δεν γράφεται από κάποιον Χριστοδουλικό. Σας διαβεβαιώ. Δεν τον ψήφισα το ’23 και το πιθανότερο είναι πως δεν θα τον ψηφίσω ούτε το ’28. Όπως λέει και ο αγαπημένος της Αργάκας, θα τον ψηφίσω και με τα δύο χέρια αν κουνηθεί επιτέλους το Κυπριακό, αν δημιουργηθούν συνθήκες λύσης, με το άλλο μισό, στο οποίο έμειναν -ξέμειναν- οι γονείς, οι συγγενείς και η δική μας παιδική ηλικία.

Αν όμως (και) ο σημερινός Πρόεδρος βολευτεί στην παραδοσιακή τουρκική αδιαλλαξία και μας πει «ε τι να κάμω, αλλάσσουν οι Τούρτζιοι;», θα συμφωνήσουμε ίσως πως δεν αλλάζει η Τουρκία, αλλά ψήφο δεν παίρνει από την στήλη. Έγνοια που τον έπιασε, θα πείτε, οκ.

Προσπαθεί να πει η στήλη πως η εσωκομματική διαδικασία στον ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι πραγματικά δημοκρατική, αν στερήσουν από τα μέλη του κόμματος τη δυνατότητα να πουν αν θέλουν να ψηφίσουν στις προεδρικές τον Χριστοδουλίδη.

Η κυρία πρόεδρος μάς είπε πως ο ΔΗΣΥ δεν θα ψηφίσει Χριστοδουλίδη. Προφανώς εννοεί στον α’ γύρο. Διότι αν περάσει ο Χριστοδουλίδης στον 2ο γύρο, θα είναι με τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Είπαμε δεξιοφέρνει η κοινωνία, αλλά να υπάρχει και μέτρο. Και θα ψηφίσετε, κυρία πρόεδρε, Χριστοδουλίδη και θα πείτε και ένα τραγούδι.

Ακόμα και έτσι όμως, ας μην αναμασά η κ. Δημητρίου τις επιθυμίες του κ. Χρύση Παντελίδη. Ποια κεντροδεξιά συμμαχία; Να αποφασίσετε εσείς, μόνοι σας, υποψήφιο και να σας τον εκλέξουν οι υπόλοιποι της δεξιάς χορωδίας; Χαλόου, Χρύση!