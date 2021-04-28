Δημήτρης Συλλούρης και Χρίστος Τζιοβάνης,θα βρεθούν σήμερα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών. Οι Δ. Συλλούρης και Χ. Τζιοβάνης παρουσιάζονταν στο επίμαχο βίντεο του Al Jazeera για τις πολιτογραφήσεις και παραιτήθηκαν από την Προεδρία της Βουλής και τη βουλευτική έδρα, αντίστοιχα, μετά την προβολή του βίντεο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής, στις 14.30, θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής ο παραιτηθείς Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης.

Θα ακολουθήσει στις 16.15, ο παραιτηθείς βουλευτής Αμμοχώστου Χρίστος Τζιοβάνης.

Οι ακροάσεις θα λάβουν χώρα στον ισόγειο χώρο του πρώην Ξενοδοχείου «Φιλοξενία» στην αίθουσα “Jean Monnet”.

Ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζης που επρόκειτο επίσης να καταθέσει σήμερα δεν θα το κάνει λόγω προσωπικού του κωλύματος.

Ο κ. Πιττάτζης θα καταθέσει σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.

Πηγή: Philenews/ΚΥΠΕ