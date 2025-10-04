Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, η Ομάδα Καρδιάς αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο ιδιωτικό κέντρο καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής στην Κύπρο, προσφέροντας εμπειρία, τεχνολογία αιχμής και φροντίδα υψηλού επιπέδου στα πλαίσια του ΓΕΣΥ.

🔹 Το μεγαλύτερο και πιο έμπειρο Κέντρο Καρδιάς στην Κύπρο

Με κορυφαίους καρδιολόγους, επεμβατικούς καρδιολόγους, επεμβατικούς παιδοκαρδιολόγους, ηλεκτροφυσιολόγους παίδων και ενήλικων, καρδιοχειρουργούς παίδων και ενήλικων, καρδιοαναισθησιολόγους και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καλύπτουμε σχεδόν όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων – από την πρόληψη έως την πιο εξειδικευμένη θεραπεία.

🔹 Υποδομές τελευταίας τεχνολογίας

✔ Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Cath Lab)

✔ Αίθουσα Ηλεκτροφυσιολογίας

✔ Υπερσύγχρονη Καρδιοχειρουργική Αίθουσα

✔ Καρδιολογική Κλινική

✔ Μοναδικό κέντρο στην Κύπρο με εξειδικευμένη και ξεχωριστή καρδιοχειρουργική & παιδοκαρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής θεραπείας (Heart ICU)

✔ Καρδιολογική Εντατική

🔹 Cardiac Innovation Center

Το Cardiac Innovation Center είναι το κορυφαίο καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Κύπρο, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και στελεχωμένο από την πιο έμπειρη ομάδα καρδιοχειρουργών, αναισθησιολόγων και νοσηλευτών. Αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση όλου του φάσματος των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων σε ενήλικες και παιδιά, με εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπου αυτό είναι εφικτό.

✔Το μεγαλύτερο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Κύπρο

✔ Εξαιρετικά χειρουργικά αποτελέσματα

✔ Πρωτοπορία σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

✔ Μοναδικό κέντρο στην Κύπρο που παρέχει καρδιοχειρουργική περίθαλψη σε παιδιά και ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες

✔ Μοναδικό κέντρο στην Κύπρο με εξειδικευμένη και ξεχωριστή καρδιοχειρουργική & παιδοκαρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής θεραπείας (Heart ICU)

✔ Αποτελέσματα εφάμιλλα ή και καλύτερα από κορυφαία κέντρα του εξωτερικού, με χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και θνητότητας σε όλες τις επεμβάσεις

✔ Ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με τον ασθενή και την οικογένεια στο επίκεντρο

✔ Υποστήριξη με ECMO για τα πιο κρίσιμα περιστατικά

✔ Εξαιρετική συνεργασία με την Καρδιολογική και την Αγγειοχειρουργική ομάδα του νοσοκομείου μας

Θεραπείες (μεταξύ άλλων):

✔ Θεραπείες βαλβιδοπαθειών — επιδιόρθωση ή αντικατάσταση βαλβίδων (όπου δυνατόν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές)

✔ Επεμβάσεις Bypass (με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία)

✔ Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής

✔ Ενδοσκοπικές / θωρακοσκοπικές επεμβάσεις με χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών

✔ Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών σε παιδιά και ενήλικες

✔ Αφαίρεση καρδιακών όγκων, κυρίως με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

✔ Χειρουργική αντιμετώπιση αρρυθμιών (μέθοδοι όπως Maze ή καυτηριασμός / ablation)

✔ Συμπλοκές επεμβάσεις και επανεπεμβάσεις

Ετήσια Στατιστικά (τελευταία 4ετία):

• Παρείχαμε ιατρική συμβουλή σε πάνω από 2.500 ασθενείς

• Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.050 επεμβάσεις σε ενήλικες με επίκτητες καρδιοπάθειες

• Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επεμβάσεις για συγγενείς καρδιοπάθειες σε παιδιά και ενήλικες

• Παρείχαμε εξειδικευμένη υποστήριξη σε περισσότερα από 65 περιστατικά παιδοκαρδιολογικών επεμβάσεων



🔹 Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Με την πιο έμπειρη ομάδα επεμβατικών καρδιολόγων και νοσηλευτών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πλήρες εργαστήριο στην Κύπρο για τη διάγνωση και θεραπεία καρδιακών παθήσεων.

Από το Φεβρουάριο 2022 λειτουργεί νέο υπερσύγχρονο αιμοδυναμικό εργαστήριο με ψηφιακό αγγειογράφο, πλήρως εξοπλισμένο για τις απαιτήσεις της σύγχρονης επεμβατικής καρδιολογίας. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο και διαθέσιμο 24/7.

Από το 2023 λειτουργεί οργανωμένη Καρδιολογική Κλινική με 6 κλινικούς, 3 επεμβατικούς καρδιολόγους και 2 ηλεκτροφυσιολόγους.

Θεραπείες:

✔ Στεφανιογραφίες & Αγγειοπλαστικές Στεφανιαίων

✔ Διακαθετηριακές Επεμβάσεις Βαλβίδων (Διακαθετηριακές επιδιορθώσεις μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας)

✔ Καταλύσεις (Ablation)

✔ Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI)

✔ Ενδοστεφανιαία Υπερηχητική Λιθοτριψία

✔ Εμφυτεύσεις Βηματοδοτών χωρίς Ηλεκτρόδια

✔ Διακαθετηριακή σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Διαγνωστικές Υπηρεσίες:

• Δεξιός καθετηριασμός καρδιάς

• Προγραμματισμός/έλεγχος βηματοδοτών

• Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες



Παρεμβατικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες:

• Πρωτογενής αγγειοπλαστική (PCI) – διαθέσιμη 24/7

• Αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PCI)

• FFR, iFR, IVUS

• Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation – atherectomy)

• Εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

• Διακαθετηριακή επιδιόρθωση μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας (M-TEER και T- TEER)

• Παρακέντηση περικαρδίου για επιπωματισμό

• Εμφύτευση μόνιμων βηματοδοτών (μονοεστιακών, CRT)

Ετήσια Στατιστικά (τελευταία 5ετία):

• >1.500 διαγνωστικοί καθετηριασμοί

• >400 αγγειοπλαστικές (100 πρωτογενείς για οξύ έμφραγμα)

• >200 επεμβάσεις βαλβίδων (150 TAVI, 50 επιδιορθώσεις μιτροειδούς/τριγλώχινας)

Στο Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας πραγματοποιούνται πάνω από 250 επεμβάσεις κατάλυσης ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων περιστατικών. Χρησιμοποιούμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές, όπως θερμική κατάλυση (RFA, Cryoablation) και τη νέα πρωτοποριακή Pulsed Field Ablation (PFA), προσφέροντας στοχευμένη, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία χωρίς ανοιχτή χειρουργική.

Εξειδικευόμαστε και στην εμφύτευση συσκευών ρύθμισης καρδιακού ρυθμού:

• Βηματοδότες

• Απινιδωτές (ICD)

• Νεότερης γενιάς λύσεις, όπως leadless βηματοδότες και υποδόριοι απινιδωτές

Διενεργούμε:

• Εμφύτευση ICD

• Κατάλυση αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή, πτερυγισμός, υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες)

Το Κέντρο Καθετηριασμών λειτουργεί 24/7 για πρωτογενή αγγειοπλαστική (PCI).

Το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα εκτελεί από την είσοδο του νοσοκομείου στο ΓεΣΥ ολόκληρη την γκάμα της ανοικτής και ενδοαγγειακής αγγειοχειρουργικής. Παρέχουμε πλήρη κάλυψη όλης της αγγειακής παθολογίας του λεμφικού, φλεβικού και αρτηριακού συστήματος.

Το εύρος των επεμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την ανοικτή όσο και ενδοαγγειακή αντιμετώπιση :

Καρωτιδική νόσο (ενδοαγγειακή τοποθέτηση stent, ενδαρτηρεκτομή, εκτομή καρωτιδικού σωματίου κλπ)

Περιφερική αγγειοπάθεια και κρίσιμη ισχαιμία (bypass, ενδοαγγειακές τεχνικές, υβριδικές επεμβάσεις)

Ανευρυσματική νόσο (ανοικτή και ενδοαγγειακή αποκατάσταση με ειδικά μοσχεύματα)

Παθήσεις σπλαχνικών αγγείων (στενώσεις, ανευρύσματα)

Φλεβικές παθήσεις (κιρσοί, πυελική συμφόρηση, σύνδρομο May-Thurner)

Αγγειακή πρόσβαση σε αιμοκαθαιρόμενους (αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, αγγειοπλαστική, stent, θρομβεκτομή κλπ)



Heart Team:

Η ομάδα καρδίας του νοσοκομείου μας θα εξετάσει το καρδιολογικό σας θέμα και θα αποφασίσει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και την εμπειρία της, την βέλτιστη θεραπεία για το πρόβλημα σας.



❤️ Για την καρδιά σου, εμπιστεύσου την πιο δυνατή και ολοκληρωμένη Ομάδα Καρδιάς στην Κύπρο.

