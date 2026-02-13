Η Kapopoulos Fine Arts ανακοινώνει τη Contemporary Art Auction, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στη Nicosia Gallery (Στασικράτους 43), προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη και νεότερη εικαστική δημιουργία.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει 82 έργα διαφόρων καλλιτεχνών, συνθέτοντας μια πολυεπίπεδη εικόνα της σύγχρονης τέχνης, όπου συναντώνται διαφορετικές γενιές, τεχνοτροπίες και εικαστικές αφηγήσεις. Η επιλογή απευθύνεται τόσο σε έμπειρους συλλέκτες όσο και σε νέους φιλότεχνους που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της συλλογής.

Ξεχωρίζει η παρουσία του Mr. Brainwash, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της διεθνούς street art σκηνής, με έργα που αντλούν από την pop κουλτούρα και τον σύγχρονο αστικό λόγο. Ιδιαίτερη θέση κατέχει και ο Γιάννης Μυταράς, εμβληματική μορφή της μεταπολεμικής ελληνικής ζωγραφικής, με έργα έντονης χειρονομιακής έκφρασης και βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης.

Στη δημοπρασία συμμετέχουν επίσης έργα των Κωστή Γεωργίου, γνωστού για τη δυναμική και αναγνωρίσιμη γλυπτική του γλώσσα, του Σπύρου Βασιλείου, που συνδυάζει τη μοντέρνα ζωγραφική με την ελληνική καθημερινότητα, καθώς και του Richard Orlinski, με τα εμβληματικά pop γλυπτά του που έχουν διεθνή απήχηση.

Η επιλογή συμπληρώνεται από έργα των Γιώργου Λάππα, Άγγελου, Αντωνίας Ηρωίδου, Κίκου Λανίτη, Ανδρέα Κάραγιαν, Βασίλειου Σπεράντζα και πολλών άλλων καλλιτεχνών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εικαστικών προσεγγίσεων, με τιμές εκκίνησης από €300.

Ο διαδικτυακός κατάλογος της δημοπρασίας είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://kapopoulosart.us13.list-manage.com/track/click?u=d84bc17260a52cea2842b8701&id=e83c62190e&e=0b65c8a3b8

Προεπισκόπηση (ελεύθερη είσοδος):

Δευτέρα 16/02: 16:00 – 21:00

Τρίτη 17/02: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 18/02: 10:00 – 19:00

Η συμμετοχή στη δημοπρασία είναι δυνατή δια ζώσης, τηλεφωνικά, καθώς και μέσω γραπτών προσφορών.

Γραπτές προσφορές:

Τηλ.: 99674970 / 25348400

Fax: 25359458

Email: auctions@kapopouloscy.com

Πληροφορίες:

Τηλ.: 22319031 / 25348400

Email: auctions@kapopouloscy.com

Website: www.kapopouloscy.com

Mr. Brainwash (Thierry Guetta) – Everyday Life (2024)

Το έργο ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ζωντάνια, την άμεση και έντονη επικοινωνία με τον θεατή και τον απολύτως σύγχρονο χαρακτήρα του. Αποτελεί ένα δυναμικό εικαστικό σχόλιο πάνω στην ελευθερία της έκφρασης και την αυθεντικότητα, ενώ παράλληλα συνιστά μια ιδιαίτερα ελκυστική ευκαιρία απόκτησης για συλλέκτες σύγχρονης τέχνης και λάτρεις της urban αισθητικής, με έντονο επενδυτικό και συλλεκτικό ενδιαφέρον. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας και εκτιμάται σε €10.000–12.000.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Mr. Brainwash (Thierry Guetta)

ΤΙΤΛΟΣ: Everyday Life, 2024

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50,8 × 40,6 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Στένσιλ, μικτή τεχνική σε χαρτί, επικολλημένο σε καμβά, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό γνησιότητας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €10.000–12.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €5.000

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Richard Orlinski

ΤΙΤΛΟΣ: Wild Kong – Turquoise Chrome Crackled

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 37 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Γλυπτό από ρητίνη, μοναδικό έργο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €14.000–16.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €6.500

Richard Orlinski – Wild Kong – Turquoise Chrome Crackled

Η επιβλητική φιγούρα, με αναφορές στη δύναμη, την τεχνολογία και το φαντασιακό, δημιουργεί ένα ισχυρό οπτικό αποτύπωμα που αιχμαλωτίζει άμεσα το βλέμμα του θεατή. Αποτελεί ένα ελκυστικό και ιδιαίτερα συλλεκτικό έργο σύγχρονης αισθητικής, προσφέροντας μια ξεχωριστή ευκαιρία απόκτησης για συλλέκτες που αναζητούν κατι με έντονο χαρακτήρα και μοναδικότητα. Εκτιμώμενη αξία €14.000–16.000.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Δημήτρης Μυταράς

ΤΙΤΛΟΣ: 1989

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70 × 50 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Ακρυλικό σε ξύλο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €14.000–16.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €6.500

Δημήτρης Μυταράς – 1989

Το έργο ξεχωρίζει για την έντονη εκφραστικότητα και τη δυναμική ζωγραφική του γραφή, με τη μορφή να αποδίδεται μέσα από τολμηρές χρωματικές αντιθέσεις και χειρονομιακές πινελιές. Το βλέμμα της φιγούρας δημιουργεί άμεση και φορτισμένη επικοινωνία με τον θεατή, αποπνέοντας εσωτερικότητα, δύναμη και συναισθηματικό βάθος. Συνιστά σημαντική ευκαιρία απόκτησης για συλλέκτες σύγχρονης και μεταπολεμικής ζωγραφικής, με έντονο εικαστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Εκτιμάται σε €14.000–16.000.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Κίκος Λανίτης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150 × 120 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Μικτή τεχνική σε καμβά

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €3.000–4.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €2.300

Κίκος Λανίτης

Εξπρεσιονιστική σύνθεση του Κίκου Λανίτη με έντονη χειρονομιακή γραφή και πλούσια υλικότητα. Η δυναμική χρήση της μικτής τεχνικής και οι τολμηρές χρωματικές αντιθέσεις δημιουργούν ένταση και εσωτερικό ρυθμό, ενώ η κλίμακα του έργου ενισχύει την εικαστική του παρουσία. Έργο με σαφή εικαστική ταυτότητα και σταθερό συλλεκτικό ενδιαφέρον, εκτιμώμενο στα €3.000–4.000.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Ανδρέας Κάραγιαν

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 115 × 50 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Λάδι σε καμβά

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €3.000–4.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €2.500

Ανδρέας Κάραγιαν

Ρεαλιστική ανδρική μορφή του Ανδρέα Κάραγιαν με έμφαση στη φυσιογνωμική απόδοση και τη μνημειακή παρουσία της φιγούρας. Η δεξιοτεχνική χρήση του φωτός και η αντίθεση του λευκού ενδύματος με το θερμό φόντο αναδεικνύουν τον όγκο και τη δομή της σύνθεσης. Έργο με ξεκάθαρη ζωγραφική αξία και υψηλή ζήτηση μεταξύ συλλεκτών, εκτιμώμενο στα €3.000–4.000.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Κωστής Γεωργίου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 55 × 55 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Λάδι σε καμβά

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €6.000–7.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €3.300

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Σπύρος Βασιλείου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 × 100 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Ακρυλικό και χρυσός σε καμβά, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό γνησιότητας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €18.000–22.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €9.000

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Αντωνία Ηρωίδου

ΤΙΤΛΟΣ: The Musicians

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 90 × 122 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Εκτύπωση σε καμβά

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €4.000–5.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €2.500

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Βασίλειος Σπεράντζας

ΤΙΤΛΟΣ: 1998

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 × 34 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Μικτή τεχνική σε χαρτί

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: €5.500–6.000

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: €2.400