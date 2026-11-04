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Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Στη λίστα “Best Inventions 2026” του περιοδικού TIME, στην κατηγορία “Social Impact”, συμπεριλήφθηκε η deepmirror, η startup με ελληνικό DNA που αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων. Η διάκριση αφορά την πλατφόρμα Drug Design for Global Health (dd4gh), την οποία δημιούργησε σε συνεργασία με τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture (MMV), με στόχο να προσφέρει σε ερευνητές από όλο τον κόσμο πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία AI για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Η deepmirror ιδρύθηκε το 2019 από τον Dr. Max Jakobs, Γερμανό βιολόγο με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, τον Dr. Ryan Greenhalgh, Άγγλο χημικό και επιστήμονα υλικών με διδακτορικό από το ίδιο πανεπιστήμιο, και τον Dr. Ανδρέα Δημητρακόπουλο, βιοϊατρικό μηχανικό ελληνικής και ιταλικής καταγωγής, με διδακτορικό από το University College London.

Η αναγνώριση από το TIME έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπειών, με τη deepmirror να επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για την αντιμετώπιση ασθενειών που πλήττουν δυσανάλογα πληθυσμούς σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Τι κάνει η πλατφόρμα dd4gh

Η dd4gh είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI), ελεύθερα προσβάσιμο και δωρεάν στη χρήση, το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων της παγκόσμιας υγείας. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture και παρέχει σε ερευνητές από όλο τον κόσμο πρόσβαση στα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της deepmirror για τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων.

Μέσω της dd4gh, οι επιστήμονες μπορούν να σχεδιάζουν νέα μόρια που έχουν τη δυνατότητα να συντομεύσουν τον χρόνο ανακάλυψης νέων φαρμάκων, να μειώσουν το σχετικό κόστος και να ανοίξουν νέους δρόμους για την ανάπτυξη θεραπειών.

Οι ασθένειες στο επίκεντρο της έρευνας

Η dd4gh απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές που ασχολούνται με ασθένειες οι οποίες πλήττουν πληθυσμούς σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελονοσία, η φυματίωση, η μικροβιακή αντοχή και οι παραμελημένες τροπικές ασθένειες.

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται η πλατφόρμα έχει, ωστόσο, ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Μέσα από τις εμπορικές δραστηριότητές της, η deepmirror αξιοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει και σε άλλους τομείς της έρευνας, όπως η ογκολογία, η ανοσολογία και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Τα επόμενα βήματα και η χρηματοδότηση

Τον Ιούλιο του 2026, η deepmirror εξασφάλισε επιχορήγηση 5 εκατ. δολαρίων για τη συνέχιση και την επέκταση της πλατφόρμας, με στόχο την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η προσθήκη τρισδιάστατης μοντελοποίησης, η οποία θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοούν καλύτερα τις σύνθετες βιομοριακές αλληλεπιδράσεις και να εντοπίζουν νωρίτερα υποσχόμενες ενώσεις.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα ενισχυθεί με δυνατότητες σχεδιασμού φαρμάκων μακράς δράσης σε ενέσιμη μορφή, καθώς και με εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη το κατά πόσο ένα μόριο μπορεί να συντεθεί γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Επιπλέον, θα παρέχει από τα πρώτα στάδια της έρευνας καθοδήγηση για παράγοντες που σχετίζονται με την απαιτούμενη δοσολογία, ώστε ένα φαρμακευτικό προϊόν να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά χαρακτηριστικά, αλλά και με τη διάρκεια παραμονής του φαρμάκου στον οργανισμό.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η deepmirror έχει αντλήσει μέχρι σήμερα 5 εκατ. δολάρια από αμερικανικά και ευρωπαϊκά funds, μεταξύ των οποίων τα SNR Capital, Twinpath και Saras Capital. Παράλληλα, η δραστηριότητά της, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της dd4gh, έχει ενισχυθεί με επιχορηγήσεις που δεν συνεπάγονται παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου (non-dilutive grants) από οργανισμούς όπως οι Innovate UK και Gates Foundation.

Η ελληνική αγορά και η επόμενη μέρα της deepmirror

Η deepmirror έχει την έδρα της στο Λονδίνο και απασχολεί σήμερα 15 εργαζομένους. Όπως αναφέρει στο Capital.gr ο co-founder της deepmirror, Ανδρέας Δημητρακόπουλος, η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για τα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η εταιρεία.

Η deepmirror δεν διαθέτει προς το παρόν εργαζομένους με φυσική παρουσία στην Ελλάδα, ωστόσο η χώρα διατηρεί ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία. Όπως σημειώνει ο κ. Δημητρακόπουλος, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υποστηρικτών και συνεργατών στην Ελλάδα, ενώ συμμετέχει και στο πρόγραμμα Scale Up της Endeavor Greece.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ελληνικό οικοσύστημα των βιοεπιστημών, εντοπίζοντας ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, όπως το Athens Life Tech Park.

Η dd4gh ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2026 και έως τον Οκτώβριο είχε συγκεντρώσει 400 εγγεγραμμένους χρήστες, εκ των οποίων το 60% προέρχεται από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Το επόμενο βήμα για τη deepmirror είναι να διευρύνει την κοινότητα των ερευνητών που αξιοποιούν την πλατφόρμα και να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε εργαλεία AI για την ανακάλυψη νέων θεραπειών.

Η διεθνής αναγνώριση

Η ετήσια λίστα του TIME, η οποία καταρτίζεται από τους συντάκτες και τους ανταποκριτές του περιοδικού σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνει 300 πρωτοποριακές εφευρέσεις, οι οποίες αξιολογούνται με βάση την πρωτοτυπία, την αποτελεσματικότητα, τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπό τους. Η πλατφόρμα dd4gh αναπτύχθηκε από την MMV και τη deepmirror, σε συνεργασία με περισσότερους από 50 ερευνητές στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε χώρες όπου ενδημούν οι ασθένειες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

“Η συμπερίληψή μας στη λίστα ‘Best Inventions 2026’ του TIME αποτελεί αναγνώριση της πεποίθησής μας ότι η πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πού εργάζεται ένας επιστήμονας ή από τους πόρους που διαθέτει το εργαστήριό του”, αναφέρει ο Ανδρέας Δημητρακόπουλος.

Όπως προσθέτει, η ομάδα της deepmirror είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για τη συνεργασία με την MMV και την ανάπτυξη της dd4gh. Εκτιμά, μάλιστα, ότι η διεθνής διάκριση μπορεί να συμβάλει στην προσέγγιση ακόμη περισσότερων ερευνητών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παγκόσμιας υγείας. “Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες που επηρεάζουν τις κοινότητές τους”, καταλήγει.

Forbes