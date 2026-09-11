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Η Jaguar αποκάλυψε για πρώτη φορά το εσωτερικό του Type 01, του μοντέλου που καλείται να μεταφέρει στη γραμμή παραγωγής τη ριζικά διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία της βρετανικής μάρκας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό τετράθυρο GT, το οποίο θα παρουσιαστεί πλήρως στη Νέα Υόρκη στις 6 Οκτωβρίου 2026.

O εσωτερικός χώρος είναι εξίσου τολμηρός με τον εξωτερικό σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί μια εντυπωσιακή κεντρική «ραχοκοκαλιά», η οποία διατρέχει ολόκληρο το μήκος του εσωτερικού και ουσιαστικά δημιουργεί τέσσερις ξεχωριστούς χώρους για τους επιβάτες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη θέση οδήγησης. Ο οδηγός κάθεται χαμηλά, με την καμπίνα να αγκαλιάζει τον οδηγό δημιουργώντας στην κυριολεξία ένα προσωπικό χώρο όπως ταιριάζει στον χαρακτήρα ενός πραγματικού GT. Παράλληλα, η κεντρική κατασκευή δεν λειτουργεί μόνο ως διαχωριστικό, αλλά αποτελεί βασικό σχεδιαστικό στοιχείο της καμπίνας.

Η επιλογή των υλικών ακολουθεί επίσης διαφορετική προσέγγιση. Η χρωματική παλέτα είναι εμπνευσμένη από τη φυσική όψη της πέτρας και συνδυάζεται με υφές που παραπέμπουν σε χειροποίητα υφάσματα. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει φινίρισμα εμπνευσμένο από τον ορείχαλκο, το οποίο συνεχίζεται στο επάνω μέρος των θυρών, δημιουργώντας μια ενιαία σχεδιαστική γραμμή.

Εξίσου διαφορετική είναι η προσέγγιση στην τεχνολογία. Αντί για μια καμπίνα γεμάτη εμφανείς οθόνες και διακόπτες, η Jaguar μιλά για «technology on demand». Το λεπτό ταμπλό ενσωματώνει το νέο infotainment, ενώ οι ψηφιακές λειτουργίες εμφανίζονται όταν χρειάζονται. Κρυφοί αποθηκευτικοί χώροι και τεχνολογίες που παραμένουν αθέατες μέχρι να χρησιμοποιηθούν ενισχύουν τη μινιμαλιστική εικόνα. Ξεχωριστή θέση έχει το ψηφιακό ClearSight Rear View Display. Βρίσκεται κεντρικά στη βάση του ανεμοθώρακα και στο ίδιο περίπου ύψος με τους εξωτερικούς καθρέφτες, επιλογή που σύμφωνα με τη Jaguar βοηθά τον οδηγό να διατηρεί την προσοχή του στον δρόμο.

Το Type 01 έχει ιδιαίτερη σημασία και για το μέλλον της εταιρείας. Η ονομασία «Type» παραπέμπει στα θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος, το «0» συμβολίζει τις μηδενικές εκπομπές από την εξάτμιση και το «1» το πρώτο μοντέλο μιας νέας γενιάς. Θα είναι επίσης η πρώτη Jaguar παραγωγής που βασίζεται στην αποκλειστική Jaguar Electric Architecture, η οποία εξελίχθηκε ειδικά για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας.