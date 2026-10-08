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Η Εμπιστοσύνη στο Επίκεντρο της Λίστας Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2026.

Η κυπριακή XM ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρείες για να εργάζεται κανείς στην Ευρώπη, μαζί με τις DHL, Hilton, MetLife και KAFKAS, που είναι πιστοποιημένες και στην Κύπρο.

Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2026 — Το Great Place To Work® και το Fortune Europe ανακοίνωσαν τη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For™ Europe 2026, σηματοδοτώντας την τρίτη χρονιά συνεργασίας τους. Η φετινή λίστα αναδεικνύει τις εταιρείες όπου οι εργαζόμενοι βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και θετικών εμπειριών στον χώρο εργασίας, ανεξαρτήτως ρόλου, τμήματος ή θέσης στην εταιρεία.

Για την κατάρτιση της λίστας, το Great Place To Work® συγκέντρωσε και ανέλυσε περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια εμπιστευτικές απαντήσεις, που αντιπροσωπεύουν τις εμπειρίες πάνω από 2,4 εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη. Από αυτές, 1,2 εκατομμύρια απαντήσεις προήλθαν από εταιρείες που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής, και σε αυτές βασίζεται η κατάταξη. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω του Trust Index™ Survey του Great Place To Work, ενώ τα αποτελέσματα επικυρώνονται με στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών που συμμετέχουν.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν εταιρείες με 500 ή περισσότερους εργαζομένους, που είναι πιστοποιημένες ως Great Place To Work® και έχουν αναγνωριστεί σε τουλάχιστον μία εθνική λίστα Best Workplaces™ σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 2025 ή τις αρχές του 2026.

Ιδιαίτερη διάκριση για την Κύπρο αποτελεί η ένταξη στη λίστα της XM, εταιρείας με έδρα τη Λεμεσό, η οποία για ακόμη μία χρονιά συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρείες για να εργάζεται κανείς στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη των κορυφαίων εργασιακών χώρων.

Στη λίστα συγκαταλέγονται επίσης τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και έχουν αναγνωριστεί μέσω της πιστοποίησής τους Great Place To Work® και της ένταξής τους σε εθνικές λίστες Best Workplaces™ σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου:

Η λίστα αποτελείται από 100 εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων.

«Η παρουσία της XM στη λίστα, μαζί με οργανισμούς όπως οι DHL, Hilton, MetLife και KAFKAS, που είναι πιστοποιημένοι και στην Κύπρο, αποτελεί τιμή για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας. Αποδεικνύει ότι οι εργασιακοί χώροι στην Κύπρο μπορούν να σταθούν δίπλα στους καλύτερους της Ευρώπης, όταν η εμπιστοσύνη και οι ανθρωποκεντρικές πρακτικές βρίσκονται στο επίκεντρο», δήλωσε ο Κυριάκος Ιακωβίδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place To Work® Κύπρου.

«Συγχαρητήρια στις 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης», δήλωσε ο Michael C. Bush, Διευθύνων Σύμβουλος του Great Place To Work®. «Από όλη την ήπειρο, αυτές οι εταιρείες απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των ανθρώπων τους και, σε αντάλλαγμα, επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας, καινοτομίας και απόδοσης.»

«Σε μια χρονιά αδιάκοπων αναταραχών, αυτές οι εταιρείες δεν επέστρεψαν σε παλιές συνταγές· αντίθετα, επένδυσαν ακόμη περισσότερο στην εμπιστοσύνη», δήλωσε η Grethe Schepers, Διευθύντρια Λιστών Ευρώπης στο Fortune. «Συγχαρητήρια σε κάθε εργασιακό χώρο της λίστας μας, που απέδειξε ότι μια κουλτούρα με επίκεντρο τον άνθρωπο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για να πλοηγηθεί κανείς στην αλλαγή.»

Δείτε την πλήρη λίστα των 100 καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης εδώ.

Για να μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε την πιστοποίηση Great Place To Work® και να διεκδικήσετε μια θέση στη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2027, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε στο 22 364 777.

Σχετικά με το Great Place To Work®

Το Great Place To Work® θεωρείται η διεθνής αυθεντία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και ανάπτυξη της εργασιακής κουλτούρας. Με εμπειρία 30 ετών, δραστηριοποιείται σε 170 χώρες και αξιολογεί κάθε χρόνο πάνω από 20.000 οργανισμούς.