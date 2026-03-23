Του William Hartung

Το να παρακολουθεί κανείς τις προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τις δαπάνες του Πενταγώνου είναι σαν να βλέπει μια εμπορική αμαξοστοιχία με ελαττωματικά φρένα να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε φέτος την πρόθεσή του να αυξήσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πενταγώνου κατά 500 δισ. δολάρια. Και μόνο το πρόσθετο ποσό είναι μεγαλύτερο από τον συνολικό στρατιωτικό προϋπολογισμό οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου θα αυξανόταν στο πόσο-ρεκόρ, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, του 1,5 τρισ. δολαρίων. Τέτοια αύξηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν υπάρχουν καν αρκετά εργοστάσια ή εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να απορροφήσουν μια τόσο μεγάλη αύξηση μέσα σε έναν χρόνο. Η πρόταση είναι μια “συνταγή σπατάλης και εξααπάτησης” σε μια εποχή που τα εν λόγω κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ καλύτερους τρόπους.

Την περασμένη εβδομάδα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι χρειάζεται επιπλέον 200 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας ώστε να παράγει βόμβες και πυραύλους με ταχύτερο ρυθμό. Το Κογκρέσο πρέπει να απορρίψει αυτό το νέο αίτημα.

Πηγές του Πενταγώνου ενημέρωσαν το Κογκρέσο ότι η πρώτη εβδομάδα του πολέμου κατά του Ιράν στοίχισε 11,3 δισ. δολάρια. Το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι κατά 3 δισ. δολάρια υψηλότερο από τους προτεινόμενους ετήσιους προϋπολογισμούς των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος μαζί, που και οι δύο πρόκειται να υποστούν δραστικές περικοπές σύμφωνα με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της κυβέρνησης Τραμπ για το 2026. Προφανώς, μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά έναν αόριστης διάρκειας, περιττό πόλεμο, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την επένδυση στην πρόληψη νέων πανδημιών ή στον περιορισμό των καταστροφών της κλιματικής αλλαγής – ή τουλάχιστον αυτό υποδηλώνουν οι τρέχουσες ομοσπονδιακές προτεραιότητες.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν έχει ακόμη εξηγηθεί ή δικαιολογηθεί με σαφήνεια. Αρχικά αιτιολογήθηκε με τον ψευδή ισχυρισμό ότι το Ιράν θα μπορούσε σύντομα να επιτεθεί στις ΗΠΑ, ίσως ακόμη και με πυρηνικό όπλο. Όμως, το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο, και αν το είχε, θα χρειαζόταν χρόνια για να το τοποθετήσει σε πύραυλο και να αναπτύξει πύραυλο με βεληνεκές 6.000 μιλίων που θα μπορούσε να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εκτίμηση του 2025 από την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί να ανέπτυσσε έναν πύραυλο αυτής της εμβέλειας μέχρι το 2035.

Κανένας από τους άλλους λόγους που προβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ για να επιτεθεί στο Ιράν και να πυροδοτήσει έναν πόλεμο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή δεν είναι πειστικός. Πρόκειται για έναν περιττό πόλεμο που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή και διαταράσσει την παγκόσμια οικονομία, χωρίς σαφή οφέλη για την ασφάλεια.

Το Πεντάγωνο δεν χρειάζεται περισσότερες δαπάνες. Χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία — όχι άλλοι περιττοί πόλεμοι, όχι άσκοπη σπατάλη χρημάτων σε δυσλειτουργικά οπλικά συστήματα και όχι υπερβολικές τιμές για βασικά είδη όπως ανταλλακτικά. Περισσότερα χρήματα για το Πεντάγωνο αυτή τη στιγμή θα σημαίνουν απλώς περισσότερη σπατάλη χρημάτων των φορολογούμενων και μακροβιότερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο να συμβεί.

Forbes