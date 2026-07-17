Επιμέλεια: Μatt Durot, Giacomo Tognini

Η ιστορία των ΗΠΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ιστορίες των πιο επιτυχημένων μεταναστών της. Για να γιορτάσει τα 250 χρόνια της χώρας, το Forbes ενημέρωσε τη λίστα του με τους πλουσιότερους πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ζουν σήμερα στις ΗΠΑ.

Στη φετινή λίστα υπάρχει ο αριθμός-ρεκόρ των 144 δισεκατομμυριούχων μεταναστών, με συνολική περιουσία 2,2 τρισ. δολάρια, έναντι 125 ατόμων με συνολική περιουσία 1,3 τρισ. δολάρια στην περσινή λίστα. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνόλου των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων και το 25% του πλούτου των δισεκατομμυριούχων της χώρας. Τρεις από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι μετανάστες στις ΗΠΑ: ο γεννημένος στη Νότια Αφρική Έλον Μασκ, ο οποίος προσωρινά τον Ιούνιο έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν και ο συνιδρυτής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ — και οι τρεις μαζί κατέχουν πάνω από το 60% του συνολικού πλούτου των δισεκατομμυριούχων μεταναστών.

Οι δισεκατομμυριούχοι που γεννήθηκαν στο εξωτερικό προέρχονται από 45 χώρες και εδάφη, έναντι 42 το 2025. Η Αϊτή, οι Φιλιππίνες, η Πολωνία και η Ισπανία εκπροσωπούνται πλέον στη λίστα. Αντιθέτως η Γουατεμάλα είδε τον μοναδικό δισεκατομμυριούχο μετανάστη της, τον συνιδρυτή της Duolingo Λουίς φον Άν, να βγαίνει εκτός λίστας λόγω της πτώσης της μετοχής.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ινδία είναι η χώρα καταγωγής του μεγαλύτερου αριθμού δισεκατομμυριούχων μετανάστων, με το νούμερο-ρεκόρ των 19. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τους 12 πριν από έναν χρόνο, χάρη σε νέες προσθήκες, όπως ο Venture Capitalist Hemant Taneja, οι συνιδρυτές της εταιρείας ημιαγωγών Astera Labs, Sanjay Gajendra και Jitendra Mohan, καθώς και ο διευθυντής τεχνολογίας της Palantir, Shyam Sankar. H Ινδία είναι η μόνη χώρα που ανέδειξε περισσότερους από έναν νεοεισερχόμενους φέτος. Το Ισραήλ και η Ταϊβάν ακολουθούν με 11 δισεκατομμυριούχους στη λίστα έκαστη.

Οι Έλληνες της λίστας

Στη λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους μετανάστες στις ΗΠΑ υπάρχει τριπλή ελληνική εκπροσώπηση.

Ειδικότερα, στο Νο 53 της λίστας βρίσκεται ο Τζον Κατσιματίδης με την περιουσία του να εκτιμάται στα 4,8 δισ. δολάρια από δραστηριότητες ως επί το πλείστον στις λιανικές πωλήσεις, στο real estate και στην αγορά πετρελαίου.

Ο κ. Κατσιματίδης είναι γνωστός κυρίως ως ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον είναι ιδιοκτήτης του διυλιστηρίου United Refining στην Πενσυλβάνια, αλλά και ακινήτων στη Νέα Υόρκη και άλλες περιοχές.



Μετακόμισε με την οικογένειά του από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη όταν ήταν βρέφος και μεγάλωσε σε ένα διαμέρισμα στο Χάρλεμ. Εργάστηκε ως υπάλληλος σε παντοπωλείο, ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να αποκτήσει μερίδιο στο κατάστημα όπου εργαζόταν.

Ο Τζον Κατσιματίδης άνοιξε το δικό του σουπερ μάρκετ το 1969 και ως την ηλικία των 25 ετών είχε 10 καταστήματα Red Apple.

Στο Νο 56 ο Τσαρλς Ντιν Μητρόπουλος με το Forbes να υπολογίζει την αξία του στα 4,3 δισ. δολάρια από δραστηριότητες στον τομέα των επενδύσεων.

Ο κ. Μητρόπουλος διέσωσε τα εμβληματικά brands Twinkies και Hostess. Μέσω της Metropoulos & Co, έχει προχωρήσει στην πώληση των Chef Boyardee, Pabst Blue Ribbon, Bumble Bee Tuna και άλλων εταιρειών. Ο κ. Μητρόπουλος και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo αγόρασαν τη Hostess Brands το 2013 και αργότερα την έβαλαν στο χρηματιστήριο. Δέκα χρόνια μετά, η J.M. Smucker Co. εξαγόρασε τη Hostess Brands έναντι 5,6 δισ. δολαρίων.

Ο ελληνικής καταγωγής επενδυτής έκανε την πρώτη του εξαγορά στις ΗΠΑ σε ηλικία 32 ετών, όταν απέκτησε μια εταιρεία τυροκομικών στη γενέτειρα της συζύγου του, το Βερμόντ. Τον Φεβρουάριο του 2019, ο Μητρόπουλος, μαζί με τον τιτάνα των ιδιωτικών κεφαλαίων Alec Gores, έβαλε στη Wall Street την εταιρεία Gores Metropoulos.

Το 2026, ο Μητρόπουλος απέκτησε μερίδιο 5% στην ομάδα New England Patriots του NFL.

Την ελληνική τριάδα συμπληρώνει ο Τζωρτζ Μάρκους, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 118 της λίστας, με την περιουσία του να υπολογίζεται στα 1,6 δισ. δολάρια από δραστηριότητες στο real estate.

Ο μεσίτης ακινήτων στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο δραστηριοποιείται στον κλάδο πάνω από 40 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του οφείλεται στο μερίδιο 35% που κατέχει στη Marcus & Millichap, της εισηγμένης μεσιτικής εταιρείας ακινήτων που ίδρυσε ο ίδιος το 1971.

Η Marcus & Millichap ειδικεύεται στα εμπορικά ακίνητα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το 2016 η εταιρεία πραγματοποίησε 9.000 συναλλαγές αξίας 42,3 δισ. δολαρίων.

Ο Μάρκους έχει επίσης μερίδιο 3% στην Essex Property Trust, που ίδρυσε ο ίδιος, και η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 60.000 διαμερίσματα κατά μήκος της Δυτικής Ακτής.

Ο Μάρκους έχει συμμετοχές και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες ακινήτων και επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των SummerHill Housing Group και Pacific Urban Residential.

Όλη η λίστα

Όνομα – Περιουσία – Πηγή πλούτου – Χώρα καταγωγής

1. Elon Musk — 927 δισ. — Tesla, SpaceX — Νότια Αφρική

2. Sergey Brin — 272 δισ. — Google — Ρωσία

3. Jensen Huang — 176 δισ. — Ημιαγωγοί — Ταϊβάν

4. Thomas Peterffy — 107 δισ. — Διαδικτυακές χρηματιστηριακές δραστηριότητες — Ουγγαρία

5. Miriam Adelson & family — 33,4 δισ. — Καζίνο — Ισραήλ

6. David Sun — 30,5 δισ. — Υλικό υπολογιστών — Ταϊβάν

– John Tu — 30,5 δισ. — Υλικό υπολογιστών — Κίνα

8. Peter Thiel — 27,9 δισ. — Facebook, επενδύσεις — Γερμανία

9. Rupert Murdoch & Οικογένεια — 22,1 δισ. — Εφημερίδες, τηλεοπτικό δίκτυο — Αυστραλία

10. Adam Foroughi — 18,9 δισ. — Διαφημιστική τεχνολογία — Ιράν

11. Jan Koum — 16,9 δισ. — WhatsApp — Ουκρανία

12. Jack Clark — 15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη — Ηνωμένο Βασίλειο

13. Shahid Khan — 14,9 δισ. — Αθλητικές ομάδες, ανταλλακτικά αυτοκινήτων — Πακιστάν

14. Vinod Khosla — 13,9 δισ. — Sun Microsystems, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Ινδία

15. Pierre Omidyar — 12,6 δισ. — eBay, PayPal — Γαλλία

16. Douglas Leone — 11,9 δισ. — Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Ιταλία

17. Ramzi Musallam — 10,8 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Ιορδανία

18. Ken Xie & family — 10,7 δισ. — Κυβερνοασφάλεια — Κίνα

19. Tom Gores — 10,1 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Ισραήλ

20. Patrick Soon-Shiong — 9,8 δισ. — Φαρμακευτικά προϊόντα — Νότια Αφρική

21. Micky Arison — 9,6 δισ. — Carnival Cruises — Ισραήλ

22. Michael Xie — 9,2 δισ. — Κυβερνοασφάλεια — Κίνα

23. Elisabeth DeLuca & family — 9 δισ. — Subway — Γερμανία

24. Michael Dorrell — 8,5 δισ. — Επενδύσεις — Αυστραλία

25. Jay Chaudhry — 8,2 δισ. — Λογισμικό ασφάλειας — Ινδία

26. Thai Lee — 8 δισ. — Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής — Ταϊλάνδη

– Michael Moritz — 8 δισ. — Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Ηνωμένο Βασίλειο

– Igor Olenicoff — 8 δισ. — Ακίνητα — Ρωσία

29. Philippe Laffont — 7,9 δισ. — Hedge fund — Βέλγιο

30. Sami Mnaymneh — 7,8 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Λίβανος

– Tony Tamer — 7,8 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Λίβανος

32. Min Kao & family — 7,6 δισ. — Εξοπλισμός πλοήγησης — Ταϊβάν

33. George Soros — 7,5 δισ. — Hedge funds — Ουγγαρία

34. Charles Simonyi — 7,1 δισ. — Microsoft — Ουγγαρία

– Jayshree Ullal — 7,1 δισ. — Δίκτυα υπολογιστών — Ηνωμένο Βασίλειο

36. Eren Ozmen — 6,7 δισ. — Αεροδιαστημική — Τουρκία

– Vlad Tenev — 6,7 δισ. — Εφαρμογή συναλλαγών μετοχών — Βουλγαρία

38. Andrew Cherng — 6,6 δισ. — Γρήγορο φαγητό — Κίνα

– Peggy Cherng — 6,6 δισ. — Γρήγορο φαγητό — Μιανμάρ

40. Fatih Ozmen — 6,4 δισ. — Αεροδιαστημική — Τουρκία

41. Abel Avellan — 5,7 δισ. — Τηλεπικοινωνίες — Βενεζουέλα

42. Rakesh Gangwal — 5,6 δισ. — Αεροπορική εταιρεία — Ινδία

– Jeff Skoll — 5,6 δισ. — eBay — Καναδάς

– Patrizio Vinciarelli — 5,6 δισ. — Ηλεκτρονικά εξαρτήματα — Ιταλία

45. Romesh T. Wadhwani — 5,5 δισ. — Λογισμικό — Ινδία

46. Ratmir Timashev — 5,4 δισ. — Λογισμικό — Ρωσία

47. Alexis Lê-Quôc — 5,2 δισ. — Cloud Computing — Γαλλία

– Isaac Perlmutter — 5,2 δισ. — Marvel Comics — Ισραήλ

49. Eric Yuan & Οικογένεια — 5,1 δισ. — Zoom Video Communications — Κίνα

50. Pablo Legorreta — 5 δισ. — Επενδύσεις — Μεξικό

– Ion Stoica — 5 δισ. — Data analytics — Ρουμανία

52. Seth Boro — 4,9 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Καναδάς

53. John Catsimatidis — 4,8 δισ. — Πετρέλαιο, ακίνητα — Ελλάδα

– Weili Dai — 4,8 δισ. — Ημιαγωγοί — Κίνα

55. Steven Udvar-Hazy — 4,6 δισ. — Μίσθωση αεροσκαφών — Ουγγαρία

56. Dagmar Dolby & family — 4,3 δισ. — Dolby Laboratories — Γερμανία

– C. Dean Metropoulos — 4,3 δισ. — Επενδύσεις — Ελλάδα

58. Sanjit Biswas — 4,2 δισ. — Συστήματα αισθητήρων — Καναδάς

– David MacNeil — 4,2 δισ. — Αξεσουάρ αυτοκινήτων — Καναδάς

60. Kavitark Ram Shriram — 4 δισ. — Google, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Ινδία

61. Behdad Eghbali — 3,9 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Ιράν

– Rajiv Jain — 3,9 δισ. — Χρηματοοικονομικά — Ινδία

63. David Baszucki — 3,8 δισ. — Διαδικτυακά παιχνίδια — Καναδάς

64. Luke Nosek — 3,7 δισ. — Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Πολωνία

– Frank Slootman — 3,7 δισ. — Λογισμικό — Ολλανδία

66. Rodney Sacks & family — 3,6 δισ. — Ενεργειακά ποτά — Νότια Αφρική

– Hemant Taneja — 3,6 δισ. — Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Ινδία

68. David Zalik — 3,5 δισ. — Χρηματοοικονομική τεχνολογία — Ισραήλ

69. Susan Ocampo & family — 3,3 δισ. — Ημιαγωγοί — Φιλιππίνες

– Haim Saban — 3,3 δισ. — Τηλεοπτικό δίκτυο, επενδύσεις — Αίγυπτος

71. Anthony Wood — 3,2 δισ. — Roku — Ηνωμένο Βασίλειο

72. Albert Chao & family — 3,1 δισ. — Χημικά, δομικά προϊόντα — Ταϊβάν

– James Chao & family — 3,1 δισ. — Χημικά, δομικά προϊόντα — Ταϊβάν

– Dorothy Chao Jenkins & family — 3,1 δισ. — Χημικά, δομικά προϊόντα — Ταϊβάν

– Kamal Ghaffarian — 3,1 δισ. — Διάστημα, ενέργεια — Ιράν

– Jerry Yang — 3,1 δισ. — Yahoo — Ταϊβάν

77. Sanjay Gajendra — 3 δισ. — Ημιαγωγοί — Ινδία

– Jitendra Mohan — 3 δισ. — Ημιαγωγοί — Ινδία

79. Nicolas Berggruen — 2,9 δισ. — Ακίνητα, επενδύσεις — Γαλλία

– Safra Catz — 2,9 δισ. — Λογισμικό — Ισραήλ

– Lisa Su — 2,9 δισ. — Ημιαγωγοί — Ταϊβάν

82. Mortimer Zuckerman — 2,8 δισ. — Ακίνητα, μέσα ενημέρωσης — Καναδάς

83. Jorge Perez — 2,6 δισ. — Ακίνητα — Αργεντινή

84. Chen Tei-fu — 2,5 δισ. — Φυτικά προϊόντα — Ταϊβάν

– Egon Durban — 2,5 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Γερμανία

– Michael Polsky — 2,5 δισ. — Ηλεκτρική ενέργεια — Ουκρανία

– Vasily Shikin — 2,5 δισ. — Διαφημιστική τεχνολογία — Ρωσία

88. Alec Gores — 2,4 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Ισραήλ

– Max Levchin — 2,4 δισ. — Fintech — Ουκρανία

– Adebayo Ogunlesi — 2,4 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Νιγηρία

91. Jyoti Bansal — 2,3 δισ. — Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης — Ινδία

– Daniel Lubetzky — 2,3 δισ. — Μπάρες σνακ — Μεξικό

– Pantas Sutardja — 2,3 δισ. — Ημιαγωγοί — Ινδονησία

94. Noam Gottesman — 2,2 δισ. — Hedge funds — Ισραήλ

– Marc Lasry — 2,2 δισ. — Hedge funds — Μαρόκο

– Herriot Tabuteau — 2,2 δισ. — Υγειονομική περίθαλψη — Αϊτή

97. Marcelo Claure — 2,1 δισ. — Διανομή κινητών τηλεφώνων — Βολιβία

– Frank Laukien — 2,1 δισ. — Επιστημονικός εξοπλισμός — Γερμανία

– Guillermo Rauch — 2,1 δισ. — Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης — Αργεντινή

– Walter Wang — 2,1 δισ. — Βιομηχανία — Ταϊβάν

– Denis Yarats — 2,1 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη — Λευκορωσία

102. Noubar Afeyan — 2 δισ. — Βιοτεχνολογία — Λίβανος

– Joseph Bae — 2 δισ. — Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια — Νότια Κορέα

– Michael Hsing — 2 δισ. — Ημιαγωγοί — Κίνα

– Amjad Masad — 2 δισ. — Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης — Ιορδανία

– David Paul — 2 δισ. — Ιατρικές συσκευές — Ινδία

– Raj Sardana — 2 δισ. — Τεχνολογικές υπηρεσίες — Ινδία

– Shuo Wang — 2 δισ. — Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) — Κίνα

– Oren Zeev — 2 δισ. — Επενδύσεις — Ισραήλ

110. Karim Atiyeh — 1,9 δισ. — Fintech — Λίβανος

– Itzhak Ezratti & family — 1,9 δισ. — Κατασκευή κατοικιών — Ισραήλ

112. Tony Xu — 1,8 δισ. — Υπηρεσία διανομής φαγητού — Κίνα

– Nikesh Arora — 1,7 δισ. — Κυβερνοασφάλεια, SoftBank, Google — Ινδία

113. Thierry Cruanes — 1,7 δισ. — Λογισμικό — Γαλλία

– Jahm Najafi — 1,7 δισ. — Επενδύσεις — Ιράν

– Sundar Pichai — 1,7 δισ. — Alphabet — Ινδία

– Igor Tulchinsky — 1,7 δισ. — Hedge funds — Λευκορωσία

118. Ben Ashkenazy — 1,6 δισ. — Ακίνητα — Ισραήλ

– Benoit Dageville — 1,6 δισ. — Λογισμικό — Γαλλία

– Bharat Desai — 1,6 δισ. — Συμβουλευτική πληροφορικής — Κένυα

– George Marcus — 1,6 δισ. — Ακίνητα — Ελλάδα

– Kimbal Musk — 1,6 δισ. — Tesla, SpaceX — Νότια Αφρική

123. Stewart Butterfield — 1,5 δισ. — Λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων — Καναδάς

– Charles Liang — 1,5 δισ. — Υλικό υπολογιστών — Ταϊβάν

– KR Sridhar — 1,5 δισ. — Συστήματα κυψελών καυσίμου — Ινδία

– Ignacio Torras — 1,5 δισ. — Εμπόριο — Ισπανία

– Qasar Younis — 1,5 δισ. — Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης — Πακιστάν

128. Tope Awotona — 1,4 δισ. — Λογισμικό — Νιγηρία

129. Joe Kiani — 1,3 δισ. — Ιατρικές συσκευές — Ιράν

– Sanjay Mehrotra — 1,3 δισ. — Ημιαγωγοί — Ινδία

– Satya Nadella — 1,3 δισ. — Microsoft — Ινδία

– Albert Nahmad — 1,3 δισ. — Εξαρτήματα κλιματισμού — Παναμάς

– Christopher Stolte — 1,3 δισ. — Λογισμικό — Καναδάς

134. Farhad Ebrahimi — 1,2 δισ. — Ηλιακά πάνελ — Ιράν

– Arnold Schwarzenegger — 1,2 δισ. — Ταινίες, επενδύσεις — Αυστρία

– Neerja Sethi — 1,2 δισ. — Συμβουλευτική πληροφορικής — Ινδία

137. Theresia Gouw — 1,1 δισ. — Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών — Ινδονησία

– Michele Kang — 1,1 δισ. — Πληροφορική υγείας — Νότια Κορέα

– Stanley Tang — 1,1 δισ. — Εφαρμογή διανομής φαγητού — Χονγκ Κονγκ

140. David Hindawi — 1 δισ. — Λογισμικό — Ιράκ

– Ruth Porat — 1 δισ. — Google — Ηνωμένο Βασίλειο

– Shyam Sankar — 1 δισ. — Palantir — Ινδία

– Axel Stawski — 1 δισ. — Ακίνητα — Γερμανία

– Maky Zanganeh — 1 δισ. — Βιοτεχνολογία — Ιράν

Forbes