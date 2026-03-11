Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) πρότεινε την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε μια ιστορική απόφαση που στοχεύει στη μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η πρόταση αυτή ξεπερνά την προηγούμενη μεγαλύτερη απελευθέρωση που πραγματοποιήθηκε το 2022, όταν τα κράτη μέλη του ΔΟΕ απελευθέρωσαν 182 εκατομμύρια βαρέλια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η σύσταση του ΔΟΕ έρχεται ενόψει της συνάντησης των ηγετών της G7, οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή αυτής της εβδομάδας, με τις αγορές να ανησυχούν για περαιτέρω ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με πηγή της G7, παρόλο που καμία χώρα δεν αντιμετωπίζει φυσική έλλειψη πετρελαίου, η αύξηση των τιμών απαιτεί παρέμβαση για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην αγορά ενέργειας.