Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε έγκαιρο και συντονισμένο σχεδιασμό για τη διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης, υπό το βάρος της αστάθειας που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Όπως επισημαίνεται, η ΕΕ παραμένει επαρκώς προετοιμασμένη, καθώς τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Παράλληλα, οι χώρες της Ένωσης συμμετέχουν κατά περίπου 20% στην αποδέσμευση περισσότερων από 400 εκατομμυρίων βαρελιών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Σε δήλωσή του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιέρενσεν, τόνισε ότι η ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ είναι διασφαλισμένη, υπογράμμισε όμως την ανάγκη προετοιμασίας για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο διεθνές εμπόριο ενέργειας. Όπως ανέφερε, η αντίδραση θα πρέπει να είναι άμεση και κοινή, ώστε η Ένωση να μπορέσει να προστατεύσει αποτελεσματικά πολίτες και επιχειρήσεις.

Με επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών, ο Επίτροπος κάλεσε τις εθνικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο και της ειδικής ομάδας για την ασφάλεια της Ενεργειακής Ένωσης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων εξοικονόμησης καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στο σχέδιο 10 σημείων για τη μείωση της χρήσης πετρελαίου.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αυστηρή παρακολούθηση της αγοράς, οι μηχανισμοί ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και η συνεχής αξιολόγηση των εξελίξεων παραμένουν καθοριστικής σημασίας. Κάθε έκτακτος κίνδυνος ή ουσιώδης μεταβολή στις συνθήκες εφοδιασμού, περιλαμβανομένων και των εμπορικών αποθεμάτων, θα πρέπει να κοινοποιείται στην Κομισιόν, ώστε να διασφαλίζεται διαρκής αξιολόγηση και έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα κράτη μέλη καλούνται να αποφεύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων, να περιορίσουν την ελεύθερη ροή πετρελαϊκών προϊόντων ή να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την παραγωγή των διυλιστηρίων της ΕΕ. Ζητείται επίσης διαβούλευση με γειτονικά κράτη και με την Επιτροπή, ώστε να προστατευθεί η συνοχή της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή εισηγείται ακόμη την αναβολή κάθε μη επείγουσας συντήρησης διυλιστηρίων, προκειμένου να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι η αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων θα μπορούσε να συμβάλει στην υποκατάσταση προϊόντων ορυκτού πετρελαίου και στη μείωση της πίεσης στην αγορά.