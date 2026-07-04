Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αλιγάτορα μήκους τεσσάρων μέτρων σε ποτάμι της Φλόριντα.

Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, που ήταν μαζί της όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία, αποκάλυψε τα σπαρακτικά της λόγια της 31χρονης λίγο πριν πεθάνει: να φροντίσει τον αγαπημένο της σκύλο, τον γερμανικό ποιμενικό Χόκι.

«Όσο περιμέναμε να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Μπρίτανι μού είπε απλώς να φροντίσω τον Χόκι», δήλωσε ο 30χρονος στην New York Post. «Ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα που μου είπε. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο».



«Χαμογελούσαμε και μετά επικράτησε χάος»

Η 31χρονη, η οποία λάτρευε τη φύση και τα ζώα, είχε πάει για εκδρομή μαζί με τον Άλισον και την συγκάτοικό της στον ποταμό Econlockhatchee. Οι τρεις τους βρίσκονταν μέσα στο νερό, όταν ο αλιγάτορας εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στην 31χρονη.

«Χαμογελούσαμε και μιλούσαμε και μετά επικράτησε απόλυτο χάος», περιέγραψε ο Άλισον, ο οποίος προσπάθησε απεγνωσμένα μαζί με τον φίλη της συντρόφου του να την απομακρύνει από το ζώο και να τη βγάλει στην όχθη.

Ο 30χρονος είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια προκειμένου να απαντήσει σε αναφορές και σχόλια που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Δεν θέλω με κανέναν τρόπο όλη αυτή την προσοχή πάνω μου. Θέλω απλώς να είναι σωστά τα γεγονότα», ανέφερε.

Ο ίδιος διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ένας πεζοπόρος είχε προειδοποιήσει την παρέα να μην μπει στο νερό.

«Κανείς δεν μας είπε να μην μπούμε. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο στη διαδρομή και το μόνο που άκουσα ήταν ότι συνήθιζε να φέρνει εκεί τα σκυλιά του», είπε.

Ο Άλισον διευκρίνισε ακόμη πως, σε αντίθεση με όσα είχαν μεταδοθεί, δεν έκανε ΚΑΡΠΑ στην 31χρονη, αλλά προσπάθησε να περιορίσει την αιμορραγία μέχρι να φτάσει βοήθεια. Όπως εξήγησε, χρησιμοποίησε τα χέρια του και μια πετσέτα για να ασκήσει πίεση στα τραύματά της και προσπάθησε να την κρατήσει όσο πιο άνετα μπορούσε.

Ανέφερε επίσης ότι τα δύο σκυλιά της παρέας δεν βρίσκονταν μέσα στο νερό τη στιγμή της επίθεσης, αλλά στην όχθη, όπου γάβγιζαν προς τον αλιγάτορα όσο εκείνοι προσπαθούσαν να σώσουν την Μπρίτανι.

«Ήταν απίστευτη, αγαπούσε τη ζωή»

Ο Άλισον, ο οποίος οργανώνει μαζί με την οικογένεια της 31χρονης την κηδεία της αλλά και μια εκδήλωση στη μνήμη της, μίλησε με συγκίνηση για τη γυναίκα με την οποία σχεδίαζε το μέλλον του.

«Ήταν απίστευτη. Η Μπρίτανι ήταν ο πιο εξωστρεφής άνθρωπος και αγαπούσε να βρίσκεται στη φύση», είπε. «Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναμε στο νερό, κάναμε καγιάκ ή βγαίναμε με το σκάφος. Φρόντιζε πάντα τουλάχιστον μία ημέρα του Σαββατοκύριακου να είμαστε έξω».

protothema.gr