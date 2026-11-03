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Μιλώντας την Τρίτη στο WinWin Brussels Summit, στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι «από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έως σήμερα οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κόστισαν στην Ευρώπη επιπλέον 127 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να λάβουμε ούτε μία επιπλέον μονάδα ενέργειας».

Πρόσθεσε ότι όταν η Ευρώπη εισάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κινδυνεύει να εισάγει μαζί και τις κρίσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ANSΑ.

Η ίδια επανέλαβε τη θέση ότι η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκλήθηκε από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα.

Τα σχόλιά της προέδρου της Κομισιόν έγιναν λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ του Ιράν.

Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του ο Rapporteur, ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, επανέλαβε πρόσφατα ότι «οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στην Ευρώπη έχουν πληρώσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, επειδή η ενέργεια έχει γίνει πιο ακριβή ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης», για να καταλήξει με το εξής: «Επομένως, έχουμε και οικονομικό συμφέρον να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση το συντομότερο δυνατό».