Τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ το έργο Great Seas Interconnector (GSI), που αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μήνυμα στην Τουρκία

Κληθείσα να σχολιάσει τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας ότι θα παρεμποδίσει το έργο, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άνα Κάιζα, τόνισε ότι πρόκειται για έργο προτεραιότητας και κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

«Έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο. Δεν είναι σημαντικό μόνο για εμάς, αλλά και για την περιοχή. Θέλουμε να δούμε την υλοποίησή του εντός χρονοδιαγράμματος και να εξευρεθεί λύση ώστε να προχωρήσει», σημείωσε. Υπενθύμισε επίσης ότι ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, έχει συζητήσει το ζήτημα με Τούρκους αξιωματούχους και με όσους συμμετέχουν στο έργο.

Χρηματοδότηση και καθυστερήσεις

Η Κάιζα παραδέχθηκε ότι υπήρξαν «καθυστερήσεις και προβλήματα» στην υλοποίηση, ωστόσο η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την πρόοδο σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει επιχορήγηση 657 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility, ενώ επιπλέον έχουν δοθεί 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Έργο υψίστης σημασίας

Το GSI θεωρείται από τις Βρυξέλλες έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου.

📌 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ