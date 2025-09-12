Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων για να διασφαλίσει σταθερό πληθωρισμό, εκτίμησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Σε συνέντευξή του στη Φρανκφούρτη για λογαριασμό του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg, ο κ. Πατσαλίδης υπογράμμισε ότι τα τρέχοντα επιτόκια είναι κατάλληλα εφόσον η πορεία του πληθωρισμού εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις. «Εκτός εάν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις, δεν υπάρχει ανάγκη για άμεση δράση», ανέφερε.

Η δήλωσή του ήρθε μία ημέρα μετά τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 2%, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ να επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται «εκεί που θέλουμε». Από τον Ιούνιο του 2024 η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε οκτώ μειώσεις, ωστόσο οι αγορές δεν αναμένουν πλέον νέες περικοπές.

Ο κ. Πατσαλίδης τόνισε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένοι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για αύξηση επιτοκίων, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. «Δεν θα ήθελα να αποκλείσω μια αύξηση αν προκύψει ανάγκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ένας από τους παράγοντες αβεβαιότητας παραμένει η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς πιθανές νέες εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη ζήτηση όσο και τις τιμές μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν πληθωρισμό 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027, δηλαδή κοντά στον στόχο. «Δεν βλέπουμε λόγο ανησυχίας για μόνιμη απόκλιση από το 2%», σχολίασε ο κεντρικός τραπεζίτης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι διαφοροποιήσεις στις προβλέψεις σε σχέση με τον Ιούνιο οφείλονται σε τεχνικές παραδοχές, όπως η ισοτιμία συναλλάγματος, και όχι σε θεμελιώδεις αλλαγές. «Τα οικονομικά δεν είναι ακριβής επιστήμη», είπε, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ ορθά «κρατά σε εφεδρεία τα εργαλεία της» ενόψει πιθανών ανατροπών.