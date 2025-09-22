Το Υπουργείο Εργασίας προτίθεται να καθορίσει από την 1η Νοεμβρίου το ελάχιστο κόστος τηλεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ο εργοδότης για τα έξοδα που προκύπτουν στον προσωπικό χώρο του εργαζομένου. Η ρύθμιση θα ισχύει για τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου από το 2023 εφαρμόζεται ήδη η σχετική νομοθεσία.

Νομοσχέδιο για τηλεργασία στον δημόσιο τομέα

Στην Επιτροπή Οικονομικών συνεχίστηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την τηλεργασία στο Δημόσιο, με ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του χώρου τηλεργασίας, την ευθύνη προϊσταμένων στον προγραμματισμό προσωπικού και την αναπροσαρμογή των ημερών εργασίας σε περιπτώσεις παρατεταμένων αδειών. Μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, διευκρινίστηκε ότι η τηλεργασία αποτελεί οικειοθελή μορφή εργασίας.

Η βασική επιλογή για τον χώρο τηλεργασίας είναι η οικία του εργαζομένου, με σχετική δήλωση καταλληλότητας, ενώ άλλοι χώροι επιτρέπονται μόνο εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές. Επισημάνθηκαν, ωστόσο, οι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων όταν η εργασία διεξάγεται εκτός σπιτιού.

Θέσεις συντεχνιών και ανησυχίες

Η Ιστότητα ζήτησε κατευθυντήριες γραμμές για την ομαλή εφαρμογή, ενώ η ΠΑΣΥΔΥ σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους προϊστάμενους για τον χειρισμό του προσωπικού.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαρακτήρισε την τηλεργασία εργαλείο για μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στο Δημόσιο, τόνισε όμως ότι υπάρχουν ανησυχίες για την επιλογή των υπαλλήλων, τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, τη μέτρηση της παραγωγικότητας και τον κίνδυνο καταχρηστικών συμπεριφορών.

Επόμενα βήματα

Το Υπουργείο Εργασίας διευκρίνισε ότι ο Υπουργός μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο κόστος με διάταγμα και σκοπεύει να το πράξει από τον Νοέμβριο. Επίσης, προγραμματίζεται τροποποίηση του νόμου ώστε να αυξηθούν οι επιθεωρητές που θα ελέγχουν την εφαρμογή του πλαισίου.

ΚΥΠΕ