Η επαναφορά των πτήσεων που συνδέουν το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου με το Ισραήλ μετά από διακοπή δύο περίπου μηνών, λόγω των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή, είναι πλέον γεγονός. Από τον μήνα αυτό, το πτητικό πρόγραμμα Πάφου-Τελ Αβιβ ενισχύει πλέον και η Ryanair η οποία εντός των αμέσως επόμενων ημερών επαναφέρει την καθημερινή πτήση που πραγματοποιούσε τα προηγούμενα χρόνια από το αεροδρόμιο Πάφου στο Μπεν Γκουριόν μετ΄επιστροφής.

Η δρομολόγηση και της τελευταίας εταιρείας στη συγκεκριμένη γραμμή, επαναφέρει πλήρως την αεροπορική ομαλότητα στην πολύ στενή εδώ και μερικά χρόνια συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ, αφού ήδη τους τελευταίους δύο μήνες όλες οι ισραηλινές αερπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένης και του ισχυρού αερομεταφορέα του Ισραήλ, της EL-AL, είχαν επαναρχίσει τις πτήσεις προς την Πάφο με ένα πολύ φορτωμένο μάλιστα πρόγραμμα που έφθανε μέχρι και έξι ή οκτώ πτήσεις ημερησίως μεταξύ των δύο αεροδρομίων. Πέραν των ισραηλινών αερομεταφορέων και της Ryanair, καθημερινές πτήσεις εκτελεί ήδη και η κυπριακών συμφερόντων TUS Air.

Η πλήρης επανέναρξη δρομολογίων μεταξύ Πάφου-Τελ Αβιβ και Πάφου-Χάιφα, προκαλεί ικανοποίηση και ελπίδα ότι το πτητικό πρόγραμμα που συνεχισθεί χωρίς άλλα απρόοπτα, δεδομένου ότι η Ισραηλινή αγορά αποτελεί σήμερα την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Κύπρου και μάλιστα είναι ολόχρονη αγορά. Για αυτό και η τουριστική Πάφος αποδίδει τεράστια σημασία στο θέμα της ομαλοποίησης των συνθηκών γύρω από τις τουριστικές ροές από την γειτονική χώρα.