Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με τον πρόεδρο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Χρίστο Παπαπέτρου, να ζητά άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις, αλλά και ρεαλιστικές λύσεις για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαπέτρου ανέφερε ότι οι σημερινές απώλειες ξεπερνούν τις 30 χιλιάδες ζώα, ενώ η επαναδραστηριοποίηση του κλάδου παραμένει αβέβαιη.

Όπως είπε, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, σημειώνοντας ότι μόνο όσοι βιώνουν την κατάσταση μπορούν να αντιληφθούν το βάρος της. Πρόσθεσε ότι, παρότι κάποιες αντιδράσεις μπορούν να εξηγηθούν, οι παραγωγοί είναι ταυτόχρονα ευάλωτοι απέναντι σε καιροσκοπικές προσεγγίσεις και υποσχέσεις που, όπως ανέφερε, δίνονται για ψηφοθηρικούς λόγους.

Ο πρόεδρος της ΠΕΚ σημείωσε ότι η οργάνωση συνεχίζει να τηρεί υπεύθυνη στάση, συμμετέχοντας τόσο στην επιστημονική επιτροπή υπό τον κ. Μαλά όσο και στην επιτροπή για τις αποζημιώσεις.

Αναφερόμενος στο θέμα των αποζημιώσεων, εξήγησε ότι αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά την αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα, με την ΠΕΚ να ζητά οι αποζημιώσεις να υπολογιστούν με βάση την αγοραία αξία κάθε ζώου.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε, για την ΠΕΚ η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο από την πρώτη ημέρα απώλειας των ζώων μέχρι τη στιγμή που η μονάδα του κάθε κτηνοτρόφου θα μπορέσει να επανέλθει σε λειτουργία και να έχει το ίδιο εισόδημα που είχε πριν από την κρίση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η απώλεια εισοδήματος δεν είναι ίδια για όλους και για κάθε μονάδα, επομένως οι αποζημιώσεις πρέπει να βασίζονται στα ιδιαίτερα δεδομένα της κάθε περίπτωσης.

Η τρίτη κατηγορία αφορά την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, είτε μέσω εισαγωγής ζώων από το εξωτερικό είτε μέσω αγοράς από την εγχώρια αγορά.

Ο κ. Παπαπέτρου υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ανακοινώσει πως η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να εντοπίσει ζώα στο εξωτερικό και να τα φέρει στην Κύπρο, κάτι που, όπως είπε, οι αγροτικές οργανώσεις είχαν χαιρετίσει.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι από τη διερεύνηση που έγινε σε χώρες απαλλαγμένες από νόσους, από τις οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εισαγωγές, δεν φαίνεται να υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ζώων για την άμεση αντικατάσταση όσων χάθηκαν στην Κύπρο.

Όπως εξήγησε, οι θανατώσεις ξεπερνούν ήδη τις 30 χιλιάδες και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από το εξωτερικό, ενώ για μεγάλους αριθμούς απαιτείται και προπαραγγελία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ακόμη και στην περίπτωση εισαγωγής ζώων από το εξωτερικό, υπάρχει το πρόσθετο πρόβλημα ότι οι φάρμες πρέπει πρώτα να καθαριστούν και να ακολουθηθεί σχετική διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εισήγηση των αγροτικών οργανώσεων, όπως ανέφερε, είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κτηνοτρόφους μπορούν να φέρουν ζώα μόνοι τους, πάντοτε με έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να το πράξουν.

Σε αυτή την περίπτωση, οι οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση να καλύψει το κόστος μεταφοράς για όσους κτηνοτρόφους αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εισαγωγή ζώων με δική τους πρωτοβουλία.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο πρόεδρος της ΠΕΚ είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί κάποιες προκαταβολές αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα, όμως αυτό που ζητείται πλέον είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να υπάρξει πλήρης αποζημίωση μέσα σε 90 ημέρες.

Καταληκτικά, ζήτησε να δοθεί και μέσα στον Απρίλιο ένα ακόμη μέρος της συνολικής αποζημίωσης, όπως έγινε και μέσα στον Μάρτιο, ώστε οι αγρότες να έχουν κάποιο εισόδημα στο μεταξύ, με το ποσό αυτό να αφαιρείται αργότερα από την τελική αποζημίωση.